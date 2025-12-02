Elden Ring sur Switch 2 : il y a du mieux !

Vous le savez, FromSoftware développe une version Switch 2 d'Elden Ring, son jeu de rôle et d'action sorti à l'origine en 2022 sur PC, PlayStation et Xbox. Le titre devait arriver sur la nouvelle console de Nintendo cette année, mais le studio a décidé de repousser la sortie à l'année prochaine. Le portage était accessible sur plusieurs salons, mais l'éditeur Bandai Namco interdisait les captures. Pour cause, Elden Ring souffrait de gros problèmes de performances sur Switch 2.

Elden Ring enfin fluide sur Switch 2





Tout récemment, une vidéo enregistrée au Milan Games Week CMX 2025 a été publiée par un internaute. Nous y découvrons une version plus récente d'Elden Ring sur Switch 2 et il faut avouer que le résultat est très convaincant. Ce n'est évidemment pas au niveau des versions PC, PS5 ou Xbox Series X, mais l'action est fluide et les environnements restent détaillés. De toute façon, Elden Ring n'a jamais été une claque technique. Il vaut surtout le détour pour sa direction artistique.

Une Tarnished Edition très complète





Il faudra encore patienter un peu avant que FromSoftware ne dévoile le framerate et la résolution d'Elden Ring sur Switch 2, qui devraient varier selon le mode de jeu : en Portable ou avec le dock. Pour rappel, ce portage sera sous-titré Tarnished Edition et ajoutera deux classes de personnages inédites, de nouvelles armes et armures et même des options de personnalisation pour Torrent. Bien sûr, l'extension Shadow of the Erdtree sera directement incluse, promettant un énorme contenu dès la sortie.

Elden Ring: Tarnished Edition n'a pas de date de sortie précise sur Nintendo Switch 2, il est simplement attendu en 2026. D'ici là, vous pouvez acheter la Switch 2 à 419 € chez Leclerc.