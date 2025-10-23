Elden Ring : une mauvaise nouvelle pour la version Switch 2 !

La Switch 2 de Nintendo a déjà accueilli de nombreux portages de jeux déjà disponibles sur les consoles de salon de Sony et Microsoft. Bandai Namco et FromSoftware comptaient lancer dès cette année une Tarnished Edition d'Elden Ring, un jeu de rôle et d'action sorti à l'origine en 2022 et déjà culte. Mais les studios annoncent une mauvaise nouvelle.

Elden Ring repoussé sur Switch 2 !





FromSoftware vient d'annoncer qu'Elden Ring: Tarnished Edition est repoussé à 2026. Le studio japonais évoque « un délai supplémentaire nécessaire pour ajuster les performances du jeu » et s'excuse auprès des joueurs qui attendaient ce portage avec impatience. L'annonce n'est pas si surprenante : lors de différents salons, les visiteurs avaient pu essayer Elden Ring sur Switch 2 et les performances n'étaient pas au rendez-vous. À la gamescom 2025, Bandai Namco avait même interdit d'enregistrer du gameplay.

Que contiendra Elden Ring: Tarnished Edition ?





Pour rappel, cette Tarnished Edition sera riche en contenu. Le portage Switch 2 inclura le jeu Elden Ring de base, son extension Shadow of the Erdtree, deux nouvelles classes de personnage (Knight of Ides et Heavy Knight), de nouvelles armes et armures, et des options de personnalisation pour Torrent, la monture. De quoi séduire les nouveaux joueurs, ceux possédant déjà le jeu sur une autre plateforme pour obtenir un Tarnished Pack au lancement.

