Elden Ring Nightreign dévoile une étonnante nouvelle classe de personnage

Le mois prochain, FromSoftware et Bandai Namco sortiront Elden Ring Nightreign, un spin-off de l'Action-RPG solo qui fera la part belle à la coopération. Le but sera de trouver de l'équipement le jour et d'affronter d'imposants boss la nuit, en incarnant des classes de personnages prédéfinies. Une bêta a eu lieu, permettant de découvrir le Rôdeur, le Gardien, l'Anachorète et la Duchesse, mais un autre Nightfarer vient d'être dévoilé cette semaine.

Les studios dévoilent une cinquième classe de personnage d'Elden Ring Nightreign, Œil perçant... un archer. Oui, pas grand monde n'utilise l'arc dans Elden Ring et pourtant, la première vidéo de ce Nightfarer montre un gameplay vraiment intéressant et dynamique, avec la possibilité de grimper sur un mur, sauter et décrocher une flèche pour éliminer un ennemi. Œil perçant (Ironeye en anglais) sera principalement un personnage restant à distance des ennemis, capable de charger un tir pour infliger de lourds dégâts, d'effectuer des coups critiques dans le dos avec une flèche, mais également de se rapprocher pour utiliser une lame. Un bon atout dans l'équipe ?

Au total, Elden Ring Nightreign proposera huit classes de Nightfarers jouables, il nous en reste donc encore trois à découvrir avant la sortie du jeu, prévue le 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander Elden Ring Nightreign à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

