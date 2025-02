Elden Ring Nightreign a déjà des problèmes de serveurs et c'est tant mieux

Ce week-end, les joueurs ont rendez-vous avec Elden Ring Nightreign, le spin-off standalone de FromSoftware et Bandai Namco qui fera la part belle à la coopération en reprenant des mécaniques de rogue-like et Battle Royale. Les studios organisent pendant trois jours un test réseau, uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, qui démarre de manière assez prévisible.

Pour participer à ce test, il fallait s'inscrire et attendre une invitation, un bon moyen d'éviter un afflux massif de fans et curieux qui pourrait surcharger inutilement les joueurs. Mais cela n'a pas loupé, les joueurs rencontrent déjà des problèmes de connexion, les studios annoncent que les serveurs PlayStation sont actuellement en maintenance. Des soucis prévisibles, le test réseau était organisé justement pour permettre aux développeurs de se préparer au lancement de la version finale et surtout, les problèmes surviennent en plein après-midi. Il y a de fortes chances que les fans débarquent en nombre dans les prochaines heures, à la sortie du travail. Du moins ceux qui ne fêteront pas la Saint-Valentin loin de leur console.

Les modes en ligne des jeux FromSoftware ont une bien mauvaise réputation, le PvP des Dark Souls et Elden Ring demandent énormément de patience pour vaincre le netcode catastrophique, avec des coups enregistrés par le jeu qui ne correspondent pas aux animations à l'écran. Autant dire que le studio japonais a du boulot pour s'assurer que tout fonctionne au lancement.

Pour rappel, Elden Ring Nightreign sera jouable en coopération à trois joueurs, mais également en solo. Les joueurs qui veulent affronter des boss en tête à tête se retrouvent eux aussi pénalisés par ces problèmes de connexion pendant ce test réseau, mais heureusement, un mode hors ligne sera présent dans la version finale. La date de sortie du jeu est fixée au 30 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, vous pouvez le précommander à partir de 35,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.