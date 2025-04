The Duskbloods : FromSofware dévoile une exclusivité Switch 2 qui risque de décevoir les fans de Bloodborne

Lors du Direct dédié à la Nintendo Switch 2, nous avons découvert un tas de jeux, notamment des portages, mais aussi des titres inédits. À la surprise générale, FromSoftware a profité de l'évènement pour dévoiler son prochain titre, The Duskbloods, réalisé par Hidetaka Miyazaki en personne.

Oui, le directeur de Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls III et Elden Ring sera de retour avec The Duskbloods, mais il ne s'agira pas d'un jeu solo. Non, le titre sera dans la lignée d'Elden Ring Nightreign, The Duskbloods est présenté comme « un tout nouveau jeu multijoueur », dans une ambiance qui rappelle fortement Bloodborne, mais avec des vampires.

The Duskbloods sortira en 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.