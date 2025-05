Elden Ring: Tarnished Edition aura de grosses nouveautés pour les joueurs

Dans un mois sortira la Nintendo Switch 2, avec Mario Kart World, mais également de nombreux tiers. FromSoftware avait dévoilé pendant le Direct un nouveau jeu, The Duskbloods réalisé par Hidetaka Miyazaki, mais il avait également annoncé un portage d'Elden Ring, sous-titré Tarnished Edition.





Elden Ring: Tarnished Edition sur Switch 2 inclura ainsi le jeu de base, l'extension Shadow of the Erdtree, de nouvelles armes et armures et même des options de personnalisation pour Torrent, la monture de notre Sans-éclat. Du contenu sympathique, mais pas vraiment de quoi sauter au plafond pour les fans qui ont déjà visité tous les recoins de l'Entre-terre et vaincu les multiples boss avec différents builds. Cependant, dans un nouvel article de Famitsu, nous apprenons qu'Elden Ring: Tarnished Edition proposera deux nouvelles classes de personnage, Knight of Ides et Heavy Knight.

Malheureusement, il faut se contenter de ces noms, FromSoftware n'a pas précisé quelles seront les statistiques de départ de ces classes, à sélectionner en début d'aventure. Une image issue de la présentation est quand même disponible, montrant ces archétypes clairement pensés pour le combat au contact, le Chevalier des Ides a droit à une épée et un bouclier, tandis que le Chevalier Lourd manie une grosse épée et est équipée d'une armure massive un peu boudinée, rappelant celle de Siegmeyer de Catarina dans Dark Souls.

Une question se pose : les joueurs qui possèdent déjà Elden Ring sur PC, PlayStation et Xbox vont-ils devoir acheter une Switch 2 et cette Tarnished Edition pour découvrir ce contenu ? Eh bien non, fort heureusement. FromSoftware a annoncé qu'un Tarnished Pack sera proposé sur les autres plateformes.

Malheureusement, aucune date de sortie précise en vue pour ce portage, Elden Ring: Tarnished Edition est attendu en 2025 sur Switch 2. FromSoftware et Bandai Namco lanceront à la fin du mois un spin-off standalone coopératif, Elden Ring Nightreign, disponible en précommande à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.