Légendes Pokémon ZA vignette 02 12 2025

Légendes Pokémon : Z-A, Mewtwo est disponible, voici comment l'obtenir !

Source: The Pokémon Company

Cet autre « ajout » gratuit permettant de recruter une puissante créature dans son équipe est enfin accessible.

Un Pokémon légendaire ajouté dès maintenant

Début novembre, alors que la principale salve de détails au sujet du DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A faisait surface, Game Freak et The Pokémon Company en avait profité pour sortir une mission secondaire EX permettant de récupérer Diancie. À une semaine de la sortie de l'extension payante, rebelote, puisqu'en plus de la révélation de Méga-Lucario Znous pouvons dès aujourd'hui découvrir une quête inédite permettant de récupérer Mewtwo.

Comment obtenir Mewtwo ?

Sans surprise, la fonctionnalité Cadeau Mystère permet depuis ce mardi 2 décembre de recevoir la Mewtwoïte X et la Mewtwoïte Y via Internet, débloquant alors la mission secondaire EX intitulée Le projet M. Là encore, il faut avoir terminé l'aventure principale avant de pouvoir y accéder en se rendant au Café Lysandre et descendre dans ce qu'il reste des Labos Lysandre. En terminant cette petite histoire, nous pourrons donc capturer Mewtwo et le faire méga-évoluer en Méga-Mewtwo X ou Méga-Mewtwo Y.

Mewtwo - Pokémon Génétique de type Psy

  • Taille : 2,0 m
  • Poids : 122,0 kg

Méga-Mewtwo X - Pokémon Génétique de type Psy/Combat

  • Taille : 2,3 m
  • Poids : 127,0 kg

Méga-Mewtwo Y - Pokémon Génétique de type Psy

  • Taille : 1,5 m
  • Poids : 33,0 kg

Légendes Pokémon ZA 01 02 12 2025 Légendes Pokémon ZA 02 02 12 2025 Légendes Pokémon ZA 03 02 12 2025Légendes Pokémon ZA 04 02 12 2025 Légendes Pokémon ZA 05 02 12 2025

