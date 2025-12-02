Légendes Pokémon : Z-A, Mewtwo est disponible, voici comment l'obtenir !

Un Pokémon légendaire ajouté dès maintenant





Début novembre, alors que la principale salve de détails au sujet du DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A faisait surface, Game Freak et The Pokémon Company en avait profité pour sortir une mission secondaire EX permettant de récupérer Diancie. À une semaine de la sortie de l'extension payante, rebelote, puisqu'en plus de la révélation de Méga-Lucario Z, nous pouvons dès aujourd'hui découvrir une quête inédite permettant de récupérer Mewtwo.

Comment obtenir Mewtwo ?





Sans surprise, la fonctionnalité Cadeau Mystère permet depuis ce mardi 2 décembre de recevoir la Mewtwoïte X et la Mewtwoïte Y via Internet, débloquant alors la mission secondaire EX intitulée Le projet M. Là encore, il faut avoir terminé l'aventure principale avant de pouvoir y accéder en se rendant au Café Lysandre et descendre dans ce qu'il reste des Labos Lysandre. En terminant cette petite histoire, nous pourrons donc capturer Mewtwo et le faire méga-évoluer en Méga-Mewtwo X ou Méga-Mewtwo Y.

Mewtwo - Pokémon Génétique de type Psy Taille : 2,0 m

Poids : 122,0 kg Méga-Mewtwo X - Pokémon Génétique de type Psy/Combat Taille : 2,3 m

Poids : 127,0 kg Méga-Mewtwo Y - Pokémon Génétique de type Psy Taille : 1,5 m

Poids : 33,0 kg

