Diablo IV date son extension Lord of Hatred, une nouvelle classe est déjà disponible !

Cette nuit, lors des Game Awards, Blizzard Entertainment a dévoilé Diablo IV: Lord of Hatred, le prochain chapitre de l’ère de la Haine, qui mettra en scène l’affrontement décisif contre Méphisto. La deuxième extension de Diablo IV, dont la sortie est prévue le 28 avril 2026, proposera une campagne aux enjeux épiques, deux nouvelles classes redoutables, d’incroyables évolutions du point de vue du gameplay, ainsi qu’un voyage au cœur d’une des régions les plus anciennes et les plus riches en histoire de Sanctuaire : Skovos.

En préachetant l’extension, les joueurs et joueuses peuvent d’ores et déjà entrer dans la Lumière avec les paladins, la nouvelle classe la plus demandée de Diablo IV. Jouable dès à présent, cette classe qui manie l’épée et le bouclier canalise un pouvoir sacré afin de repousser les ténèbres malfaisantes de Méphisto. De plus, les joueurs et joueuses qui achèteront Lord of Hatred bénéficieront d’un accès immédiat à Vessel of Hatred, la première extension de Diablo IV, et débloqueront ainsi la classe des sacresprits, les mercenaires et les étendues sauvages de Nahantu.

L'histoire - L’ère de la Haine atteint son point culminant





Les légions infernales se déversent dans tout Sanctuaire, et chaque nouveau présage funeste pointe vers les machinations de longue date de Méphisto. Alors que les bassins de la Création attirent toujours plus le démon primordial, l’humanité telle que nous la connaissons court un danger mortel. Pour arrêter Méphisto, les aventuriers et aventurières devront se tourner vers un personnage allié inattendu dont le retour fera naître une alliance fragile, motivée non pas par la confiance, mais par la nécessité.

Nouvelles classes - Les paladins font leur entrée tandis qu’une autre classe se profile à l’horizon





Paladins : marteau, bouclier et Lumière sacrée font la puissance des redoutables guerriers pieux de Diablo. Découvrez des compétences emblématiques comme Marteau béni, les auras, Zèle et Fureur des Cieux, ainsi que des transformations divines, comme la forme d’arbitre. Disponible dès aujourd’hui grâce au préachat.

Une deuxième nouvelle classe attend dans l’ombre et déchaînera sa puissance à la sortie de Lord of Hatred, en avril.

Nouvelle région - La première civilisation de Sanctuaire vous attend





Le périple de nos protagonistes pour arrêter Méphisto les emmènera dans la région inédite de Skovos, berceau ancestral de la première civilisation et ancienne demeure de Lilith et Inarius. Désormais gouvernée par l’oracle et la reine des amazones, Skovos mêle côtes volcaniques, forêts balayées par la pluie, temples oubliés et ruines érodées par l’océan où se cachent de nouveaux démons, des donjons inédits et des secrets enfouis.

Mise à jour du jeu - Une expérience de jeu refaçonnée





L’extension Lord of Hatred déploie l’une des refontes de gameplay les plus importantes de Diablo IV depuis le lancement du jeu :

un arbre des compétences remanié, avec des limites rehaussées et de nouvelles variantes spécifiques à chaque classe ;

un nouveau filtre de butin permettant de rechercher des objets spécifiques ;

un artisanat amélioré grâce au retour du cube horadrique ;

un puissant nouveau système de talismans qui conféreront des bonus d’ensemble à vos configurations ;

des plans de guerre établis par les joueurs et joueuses et qui façonneront leur expérience de fin de jeu ;

la haine résonnante, une épreuve sans fin contre les hordes démoniaques qui mettra vos talents à l’épreuve ;

et pour profiter d’un moment de répit, la pêche dans les eaux périlleuses de Sanctuaire.

Les personnes qui profitent de l’offre de préachat bénéficient d’un accès anticipé à la classe des paladins, ainsi que d’un onglet de coffre additionnel, de deux emplacements de personnage supplémentaires et de trois éléments de décoration dans World of Warcraft.

Éditions du jeu





Toutes les éditions de Lord of Hatred comprennent la première extension de Diablo IV, Vessel of Hatred. Les éditions Deluxe et Ultimate ajoutent des familiers, des montures, des packs d’armure, des objets ornementaux et plus. Toutes les informations sont disponibles dans notre article.

Blizzard a également annoncé la collection Age of Hatred de Diablo IV, qui comprend le jeu de base et les deux extensions et se destine aux nouveaux aventuriers et aventurières qui découvrent Sanctuaire pour la première fois. Livrez bataille à travers Nahantu, Skovos et aux confins du monde avec huit classes différentes, dont les tout nouveaux paladins et les sacresprits. Lorsque vous aurez terminé la campagne, préparez-vous à relever des défis de haut niveau avec une compatibilité totale entre les plateformes et une progression croisée via le système cross-play.