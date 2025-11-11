MISE A JOUR Switch 2 et Switch : le firmware 21.0.0 est disponible avec son lot de nouveautés pour l'expérience utilisateur

Une nouvelle grosse mise à jour pour les Switch





Depuis le lancement de la Switch 2 en juin dernier, Nintendo a déployé tout un tas de versions du firmware de ses consoles, qui sortent en même temps et peuvent un peu varier comme c'est le cas à présent. Si la dernière fois que nous en avons parlé sur le site remonte au patch 20.3.0 de fin juillet, il avait ainsi été suivi par les 20.4.0 et 20.5.0 en septembre, ayant tous en commun de simplement amélioré la stabilité. Cette fois, c'est différent avec la mise à jour 21.0.0, qui est riche en nouveautés.

Qu'apporte la version 21.0.0 sur Switch 2 ?





Pour commencer, attardons-nous sur le changelog le plus complet, qui concerne la Switch 2 et que nous avons traduit :

Version 21.0.0 (lancée le 11 novembre 2025) Des symboles ont été ajoutés au-dessus des icônes de logiciel affichées dans le menu HOME pour indiquer si le logiciel est une version physique ou une version numérique.

Lorsqu'un téléchargement de plusieurs logiciels est en cours, il est désormais possible de tout annuler.

Si un pack console inclut un logiciel à télécharger, une icône « Recevoir le logiciel » s'affiche désormais lorsque la console est connectée à Internet.

Cette icône ouvre le Nintendo eShop et vous permet d'accéder au logiciel à télécharger.



Vous pouvez toujours obtenir le logiciel en accédant directement au Nintendo eShop depuis le menu HOME.

Lors de la recherche d'utilisateurs à qui envoyer une demande d'ami, l'option « Chercher une personne avec qui vous avez joué » sous « Ajout d'amis » inclut désormais les personnes avec lesquelles vous avez interagi dans les salons GameChat de vos amis.

La possibilité de télécharger des données pour une carte de jeu virtuelle, même si le paramètre « Utiliser les licences en ligne » est désactivé, a été ajoutée.

Cette option est disponible dans les options de la carte de jeu virtuelle lorsqu’elles sont accédées via « Cartes de jeu virtuelles » depuis le menu HOME.

Les mises à jour suivantes ont été apportées à GameChat :

Le jeu ne se met plus automatiquement en veille pendant les conversations ;



L'option permettant de désactiver l'option « Panoramique audio en chat » a été ajoutée.



Les conversations peuvent se poursuivre si la console passe du mode TV (station d'accueil) au mode Portable ou Sur table, ce qui modifie la connexion Internet (filaire ou sans fil).

Les mises à jour suivantes ont été apportées à « Accessibilité » dans les « Paramètres de la console » :

Lorsque la conversion du texte en parole est activée, la description du caractère de conversion prédictive du clavier japonais est désormais lue à voix haute.



La vitesse maximale de la synthèse vocale a été augmentée de 300 % à 400 %.

Les mises à jour suivantes ont été apportées à « Son » dans les « Paramètres de la console » :

Il est désormais possible de modifier le mode audio d'une manette Nintendo Switch 2 Pro connectée sans fil. Vous pouvez choisir entre « Stable » et « Faible latence ».



Le mode « Faible latence » réduit la latence audio par rapport au mode « Stable », mais peut être plus sensible aux interférences dans certains environnements sans fil.

Les mises à jour suivantes ont été apportées à « Affichage », dans les « Paramètres de la console » :

« Affichage HDR » a été renommé « Affichage HDR de l'écran de la console ».



L'affichage lors de l'utilisation de l'option « Ajuster la taille de l'écran » a été amélioré pour faciliter le réglage.

Les mises à jour suivantes ont été apportées à « Notifications » dans les « Paramètres de la console » :

L’option « Notifications point platine » a été renommée « Paramètres des notifications Nintendo Switch Online » dans le menu Notifications des paramètres de la console.

Les mises à jour suivantes ont été apportées à « Console » dans les « Paramètres de la console » :

« Arrêter de recharger à environ 90 % » a été renommé et mis à jour en « Arrêter de recharger entre 80 et 90 % ».



Le thaï et le polonais ont été ajoutés à la liste des langues disponibles.



Le thaï et le polonais seront disponibles uniquement lorsque le logiciel prendra en charge la langue correspondante.

Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

Qu'apporte la version 21.0.0 sur Switch ?





Enfin, voici le changelog concernant la Switch première du nom, bien plus léger, mais bien distinct sur certains points :

Version 21.0.0 (lancée le 11 novembre 2025) Des symboles ont été ajoutés au-dessus des icônes de logiciel affichées dans le menu HOME pour indiquer si le logiciel est une version physique ou une version numérique.

La possibilité de télécharger des données pour une carte de jeu virtuelle, même si le paramètre « Utiliser les licences en ligne » est désactivé, a été ajoutée.

Cette option est disponible dans les options de la carte de jeu virtuelle lorsqu'elles sont accédées via Cartes de jeu virtuelles depuis le menu HOME.

Les informations sur la copie des données de sauvegarde dans le nuage, qui apparaissent en démarrant certains logiciels, ont été mises à jour.

L'option « Notifications point platine » a été renommée « Paramètres des notifications Nintendo Switch Online » dans le menu Notifications des paramètres de la console.

La possibilité de désactiver les options suivantes lors d'un transfert système d'une console Nintendo Switch vers une console Nintendo Switch 2 en utilisant Transfert système vers une console Nintendo Switch 2 dans les Paramètres de la console a été ajoutée :

Retélécharger un logiciel sur Nintendo Switch 2 ;



Transférer les données de l'album.

La possibilité d'ajuster le volume depuis le menu Configuration rapide en mode VR a été ajoutée.

Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

