Légendes Pokémon : Z-A, le DLC Méga-Dimension introduira la Méga-Évolution Z avec un premier représentant peu surprenant

Les derniers détails sur l'extension payante Méga-Dimension





La semaine prochaine, les joueurs de Légendes Pokémon : Z-A vont d'ores et déjà pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure grâce au DLC Méga-Dimension, dont le prix bien élevé par rapport au contenu jusqu'à présent introduit ne joue pas spécialement en sa faveur. Après une grosse présentation début novembre, nous avions simplement pu découvrir Méga-Zeraora, l'une des nouvelles Méga-Évolutions qui sera incluse avec.

C'est ce mardi que nous devions découvrir les dernières informations avant la sortie. Alors, y a-t-il de quoi nous exciter cette fois ? Eh bien, oui et non.

Introduction de Méga-Lucario Z et de la Méga-Évolutions Z





Cette vidéo du jour dédiée au DLC sert seulement à introduire une autre forme inédite pour un Pokémon qui n'en avait clairement pas besoin : Méga-Lucario Z. Contrairement aux formes X et Y de Dracaufeu et Mewtwo, il n'y aura pas de changement de type justifiant un minimum de revisiter le concept chez cette créature, de quoi faire penser à Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y qui seront tous les deux de type Électrik. Fortement apprécié, nous devrions le retrouver aux côtés de Cornélia.

En revanche, il ne sera pas le seul à bénéficier d'une Méga-Évolution Z comme l'indique le communiqué de presse et, outre l'aspect marketing indéniable, ce type de Méga-Évolution disposera d'une particularité de gameplay dans Légendes Pokémon : Z-A, à savoir de pouvoir déclencher leurs capacités plus vite, avec comme contrecoup de consommer davantage de Méga-Force. Cette touche de stratégie est clairement intéressante sur le papier, même si le spam risque de vite prendre le dessus lors des affrontements en ligne. Vous trouverez quelques détails supplémentaires en page suivante.

Si vous souhaitez acheter Légendes Pokémon : Z-A, sa Nintendo Switch 2 Edition (incluant le jeu jouable sur Switch et la mise à niveau) est vendue 51,49 € chez Leclerc, Cdiscount et sur Amazon. Pour rappel, Méga-Dimension sortira le 10 décembre.

Lire aussi : TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l'immersion...