Fast & Furious Crossroads : un dernier trailer qui ne fait toujours pas envie pour la sortie

Avec une saga comme Fast & Furious et des développeurs de la trempe de Slightly Mad Studios, nous pouvions nous attendre à un résultat assez cool pour Fast & Furious Crossroads. Pourtant, dès les premières bandes-annonces, les joueurs ont flairé le pot aux roses en observant des graphismes datés et des cut scenes qui ne rendent pas du tout hommage au casting.

Bandai Namco Games ne s’est pas démotivé pour autant et sort aujourd’hui même le jeu de course sur PC, PS4 et Xbox One. La presse spécialisée n’a pas pu mettre la main en avance sur le jeu, alors nous ne savons pas encore exactement ce qu’il vaut : tâche à vous de faire le grand saut à la place des journalistes pour découvrir cet objet vidéoludique étrange.

Un dernier trailer toujours aussi peu ragoûtant a été diffusé pour célébrer ce lancement, qui devrait se faire dans l'indifférence générale. Malgré tout, Fast & Furious Crossroads est disponible pour 49,90 € chez Amazon.

