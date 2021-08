CINEMA : Fast & Furious, des dates pour le Blu-ray de F9 avec une Director's Cut et la sortie en salles de F10

Toujours diffusé dans certaines salles de cinéma, Fast & Furious 9 aura bien évidemment droit à ses éditions DVD et Blu-ray dans quelques mois, et Universal Pictures Video dévoile justement cette semaine les dates de sortie de ces versions sur disques, qui comprendront quelques bonus inédits.

Fast & Furious 9, ou F9 pour les intimes, sera donc disponible en édition numérique à partir du 14 novembre 2021, puis en versions DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD le 17 novembre prochain. Les fans retrouveront le film dans sa version cinéma, mais également une Director's Cut de Justin Lin et environ une heure de bonus avec le making of des cascades, un bêtisier et d'autres contenus pour les fans de Han et John Cena notamment. Vous pouvez déjà précommander une édition steelbook à 22,99 € sur Amazon.

La franchise est cependant loin d'être terminée, deux films sont encore attendus en salles, mais il faudra être patient. Cette semaine également, Universal Pictures a annoncé que Fast & Furious 10 sortira le 5 avril 2023 au cinéma, dans un peu moins de deux ans donc. Les producteurs comptent bien amasser un maximum d'argent avant de couper le contact, rappelant au passage que F9 a déjà rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office.