CINEMA : Fast & Furious 11 sera le dernier film de la saga

Les reports de sortie des grosses productions s'enchaînent encore, alors que la crise sanitaire ne faiblit pas. Fast & Furious 9 avait surpris tout le monde en décalant sa sortie du 20 mai en France au 2 avril 2021, au moins aux États-Unis, mais il semblerait qu'il ait eu le nez creux au vu du contexte actuel. Les fans restent néanmoins impatients de découvrir ce nouveau chapitre de l'histoire de Dom, confronté ici à son frère Jacob, campé par John Cena.

Le 10e long-métrage canonique (sans compter le spin-off Hobbs & Shaw) pour le moment dénommé Fast 10 outre-Atlantique avait déjà été confirmé, avec le réalisateur habitué de la franchise Justin Lin aux commandes. Les médias spécialisés comme Deadline et Variety ont appris qu'Universal Pictures préparait déjà un Fast 11, encore réalisé par Justin Lin, qui aura la particularité d'être le dernier épisode de la saga ! Nous allons donc faire nos adieux à la « famille » d'ici quelques années, à une date encore inconnue, pour un final qui devrait être riche en émotions et rebondissements.



Vu la force de la licence, nous ne serons jamais à l'abri d'un retour bien plus tard, d'un autre spin-off ou d'un reboot, mais l'arc porté par Vin Diesel va donc bien toucher à sa fin. Il est encore trop tôt pour parler casting et scénario, mais nous pouvons déjà imaginer un retour de tous les acteurs principaux, pourquoi pas pour une histoire découpée en deux parties pour plus d'intensité. En attendant, l'intégrale des 8 premiers films est disponible en Blu-ray pour 34,99 € sur Amazon.fr.