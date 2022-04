CINEMA : Fast & Furious 10, le réalisateur quitte le tournage, et ça coûte cher à Universal

La saga Fast & Furious semblait être une entreprise bien rôdé, avec un épisode tous les deux ou trois ans depuis plus de 20 ans, la plupart réalisés par Justin Lin. Ce dernier était derrière la caméra pour Fast & Furious: Tokyo Drift puis pour les épisodes 4, 5, 6 et 9. Autant dire qu'il connait bien l'équipe et les producteurs.

Mais cette semaine, coup de tonnerre : Justin Lin a quitté le tournage de Fast & Furious 10, quelques jours seulement après le début des premières prises de vue. Le réalisateur a partagé un communiqué n'expliquant pas réellement les raisons de son départ, déclarant seulement :

Avec le soutien d'Universal, j'ai pris la décision difficile de prendre du recul en tant que réalisateur de Fast & Furious 10, tout en restant sur le projet en tant que producteur. En 10 ans et cinq films, nous avons pu filmer les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures poursuites en voiture. Sur une note personnelle, en tant qu'enfant d'immigrants asiatiques, je suis fier d'avoir contribué à bâtir la franchise la plus diversifiée de l'histoire du cinéma. Je serai à jamais reconnaissant envers les incroyables acteurs, à l'équipe et au studio pour leur soutien et pour m'avoir accueilli dans la famille Fast & Furious.

Justin Lin devait pour rappel réaliser ce Fast & Furious 10, mais également le onzième et dernier volet de la franchise, ce qui semble compromis. Le tournage est donc à l'arrêt, et cela met Universal Pictures dans une position très délicate, car la société de production doit garder à portée de main les acteurs et l'équipe technique, ce qui lui coûterait entre 600 000 $ et un million de dollars par jour, d'après Variety. Le planning des stars comme Jason Momoa, Brie Larson et Charlize Theron est également important, tous sont attendus sur d'autres plateaux dans les prochaines semaines, la production de Fast & Furious 10 n'a pas intérêt à trop traîner, Universal cherche d'autres réalisateurs pour remplacer Justin Lin, mais c'est compliqué. James Wan, David Leitch et F. Gary Gray, qui ont déjà réalisé des opus de la franchise, sont tous occupés ailleurs, tandis que Rob Cohen, à l'origine du premier film, n'a rien tourné depuis 2018, la faute à des accusations d'agressions sexuelles. Le salut d'Universal pourrait venir de la star de la franchise Vin Diesel, très impliqué dans la production de la franchise, producteur des films, mais qui manque d'expérience pour réaliser un long-métrage aussi ambitieux.

À l'heure actuelle, Fast & Furious 10 n'a donc plus de réalisateur, croisons les doigts pour qu'une solution soit vite trouvée et que la date de sortie au cinéma fixée au 5 avril 2023 soit conservée. Plusieurs opus de la franchise sont pour rappel disponibles sur Amazon Prime Video depuis peu, vous pouvez vous abonner contre 49 € par an.

