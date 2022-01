Amazon Prime Video : les nouveautés de février 2022 en France, entre films incontournables et séries romantiques

Après un mois de janvier calme, Amazon Prime Video va frapper fort en France en février 2022, mais pas forcément du côté des Amazon Originals. Beaucoup de films appréciés vont être ajoutés au service de vidéo à la demande, des 7 premiers Fast & Furious à Top Gun en passant par Manchester by the Sea, Forrest Gump, Shutter Island, Mission : Impossible Fallout et Dragons 2. Du côté des productions originales, nous pourrons découvrir la saison 4 de La fabuleuse Mme. Maisel, de nouvelles séries comme Reacher, Lov3, Totems ou With Love, ou des longs-métrages inédits de la trempe de Book of Love et I Want You Back. Oui, tout cela sent bon la Saint-Valentin.

Le programme complet du mois prochain est disponible ci-dessous, avec des trailers des productions exclusives.

1er février Fast & Furious - Films 1 à 7

Détective Conan - Saison 1

Le flic de Beverly Hills 1 & 2

Shutter Island, de Martin Scorsese

Ex Machina, avec Oscar Isaac

Steve Jobs, avec Michael Fassbender

The Witch, avec Anya Taylor-Joy

Manchester by the Sea

Sex and the City : Le Film

Lolita malgré moi

Cinquante nuances de Grey

Free Love, avec Elliot Page

E.T., L'Extra-Terrestre

Forrest Gump

Top Gun, avec Tom Cruise

La science des rêves, avec Alain Chabat

Collection animation :

Les Trolls



Comme des Bêtes



Madagascar



Dragons 2



Kung Fu Panda 3 4 février Reacher - Saison 1

Book of Love, avec Sam Claflin

Des soldats et des ombres 7 février Melrose Place - L'intégrale

Endings, Beginnings, avec Shailene Woodley 11 février I Want You Back, avec Charlie Day

With Love - Saison 1 14 février Love, Weddings and Other Disasters 15 février Un gars, une fille - Saisons 1 à 6

Cobra - La Série 17 février Transformer: The Last Knight 18 février Totems - Saison 1

La fabuleuse Mme. Maisel - Saison 4 Lov3 - Saison 1 21 février Mission : Impossible Fallout 25 février Comme des garçons, avec Max Boublil 28 février Apprentis parents, avec Mark Wahlberg

Vous pouvez toujours vous abonner à Amazon Prime et profiter de tous ses services pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.

Lire aussi : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, titre définitif, premier teaser et résumé officiels pour la série Amazon Prime Video !