Amazon Prime Video : les nouveautés de janvier 2022 dévoilées, un début d'année royal ?

La nouvelle année approche et les plateformes de streaming dévoilent tour à tour ce qui attend leurs abonnés en janvier 2022. Après un mois de décembre qui a été marqué la fin de The Expanse, entre autres, Amazon Prime Video va accueillir quelques nouveautés lui étant exclusives dans les prochaines semaines, dont le long-métrage The Green Knight mettant en scène l'épopée de Sire Gauvain, de quoi plaire aux amateurs de légendes arthuriennes, la série d'animation Vox Machina et le quatrième Hôtel Transylvanie. Et entre les classiques Police Academy et Beetlejuice, le drame sur un amerrissage forcé Sully ou le dernier film en date dans l'univers de Rocky qu'est Creed II, nous ne manquerons pas de variété pour passer de bonnes soirées au chaud.

La liste complète des nouveautés prévues sur le service est disponible ci-dessous.

1er janvier La Haine

L'Effet papillon

Hippocrate avec Vincent Lacoste

Maps to the Stars de David Cronenberg

Crazy, Stupid, Love avec Ryan Gosling

Des serpents dans l'avion

Le nouveau stagiaire avec Anne Hathaway et Robert De Niro

Pan avec Hugh Jackman

Brick Mansions avec Paul Walker 3 janvier The Green Knight avec Dev Patel

Beetlejuice

Hitman

Dikkenek

Good Bye, Lenin!

Time is Up avec Bella Thorne

Lock Out avec Guy Pearce

Contagion de Steven Soderbergh

Police Academy - La franchise 7 janvier The Tender Bar de George Clooney 10 janvier Assiégés avec Orlando Bloom 11 janvier The Island

Fear the Walking Dead - Saison 6

Sully de Clint Eastwood 14 janvier Hôtel Transylvanie : Changements monstres

Tout le monde debout

Creed II

17 janvier Spencer avec Kristen Stewart

The Town de Ben Affleck 21 janvier As We See It - Saison 1 27 janvier Maxime Gasteuil arrive en ville 28 janvier Vox Machina - Nouvelle série animée 31 janvier Robin des Bois avec Taron Egerton

Pour ne pas changer, il est possible de s'abonner à Amazon Prime pour 5,99 € par mois ou 49,99 € à l'année, donnant donc à accès Prime Video et également à Prime Gaming.