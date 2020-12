Amazon Prime Video : les nouveautés de janvier 2021 dévoilées, demandez le programme

La spécialité d'Amazon Prime Video, c'est la diversité, et il va encore nous le prouver avec les nouveautés du mois de janvier 2021. Le catalogue va s'agrandir avec une multitude de films en tout genre, de 120 Battements par Minute à Pattaya en passant par Gone Girl et Terminator Genisys. La troisième saison d'American Gods sera également proposée en J+1 après sa diffusion sur Starz.

Et comme on dit : à l'année prochaine. ????



Voici les #SortiesPrimeVideo du mois de Janvier ! pic.twitter.com/PYFvDh3Kxq — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) December 18, 2020

Les amateurs de dessin animé pourront même retrouver Star Trek: Lower Decks, la série humoristique sur des personnages secondaires de la saga.

1er janvier 120 Battements par Minutes

13 Hours

Ghost

Gone Girl

Jours de Tonnerre

La Famille Addams

La Fièvre du Samedi Soir

Les Incorruptibles

Les Infiltrés

Mission Impossible: Rogue Nation

Ninja Turtles 2

Star Trek : Sans Limites

Terminator Genisys

Transformers 3 : La Face Cachée de la Lune

Un Crime dans la Tête

Very Bad Dads 4 janvier Pattaya

Calimero - Saison 1

Gabrouillon - Saison 1 à 5

Les P'tites Poules

Oum le Dauphin Blanc - Saison 1 5 janvier Babysitting

L'Arnacœur 8 janvier Breaking Surface 11 janvier American Gods - Saison 3 15 janvier James May: Oh Cook!

New York : Unité Spéciale - Saison 11 à 13

One Night in Miami

Songbird 21 janvier Paradise Hills

South Park - Saison 23 22 janvier Jessy & Nessy - Saison 1

Star Trek: Lower Decks - Saison 1 26 janvier The Personal History of David Copperfield

Pour rappel, le service Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.

