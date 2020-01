CINEMA : Fast & Furious 9, une première bande-annonce déjantée avec Vin Diesel et John Cena

Après un spin-off avec Hobbs et Shaw, la saga Fast & Furious va bien se poursuivre avec un neuvième opus. En attendant de retrouver toute la « famille » au cinéma, voici la première bande-annonce de Fast & Furious 9, à découvrir en VF ou en VOSTFR pour le plus grand plaisir de tous.

La bande-annonce débute par des moments calmes plutôt inhabituels dans la franchise. La séquence s'axe sur le petit Brian, fils de Dom et Letty, avec des notes de piano reprises du titre « See You Again ». Eh oui, il s'agit encore d'un petit hommage à Paul Walker, décédé en 2013. Mais rassurez-vous la suite de la bande-annonce renoue avec l'action, toute la famille est réunie pour des scènes d'action dantesques. Cette fois, les Toretto vont devoir faire face à Jacob, frère de Dom et incarné par John Cena. Un combat qui devrait mener la fratrie aux quatre coins de la planète, pour des courses-poursuites folles, à l'image d'une cascade totalement irréaliste, mais jouissive en fin de vidéo. Ultime surprise de la bande-annonce, le retour d'un personnage bien connu des fans depuis Fast & Furious: Tokyo Drift !

La date de sortie de Fast & Furious 9 est fixée au 20 mai 2020 au cinéma. Pour rappel, un jeu vidéo, Fast & Furious Crossroads, est lui aussi attendu dans le courant du mois de mai.