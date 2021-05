Fast & Furious: Spy Racers - L'Ascension de SH1FT3R, la série animée de Netflix bientôt adaptée en jeu vidéo

Les jeux vidéo Fast & Furious ne sont pas réputés pour leur qualité, et Bandai Namco Games nous l'a encore prouvé avec l'effroyable Fast & Furious Crossroads l'année dernière (disponible à partir de 20,21 € sur Amazon.fr). L'éditeur va néanmoins remettre le couvert en 2021 avec un projet doté d'un angle d'attaque un peu différent : il s'agira d'une adaptation de Fast & Furious: Spy Racers, la série d'animation de Universal Pictures et Dreamworks Animation diffusée sur Netflix.

Développé par les Italiens de 3D Clouds (King of Seas, Xenon Racer) en collaboration avec Outright Games et Universal Games and Digital Platforms, Fast & Furious: Spy Racers - L'Ascension de SH1FT3R nous fera vivre un tournoi de courses international, qui nous fera concourir sur 5 lieux, dont Los Angeles, Rio de Janeiro et le désert du Sahara. Tony Toretto, Echo, Cisco et Layla Gray défieront Shasi Dar, Moray, Rafeala Moreno et d'autres pour empêcher leur gang SH1FT3R de remporter un véhicule high-tech invisible qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Nous attendent armes d'espions, raccourcis secrets, revêtements personnalisables, mode scénarisé et parties multijoueurs en local comme en ligne, jusqu'à 6 joueurs. Et, oui, les doubleurs anglais de la série seront présents.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Universal Games et Digital Platforms pour proposer Fast & Furious : Spy Racers l'Ascension de SH1FT3R sur consoles et PC cette année », déclare Terry Malham, PDG d'Outright Games. « Nous sommes de grands fans de la série et de la façon dont elle s'appuie sur l'héritage incroyable de la saga cinématographique et apporte des personnages étonnants et une action incroyable à un tout nouveau public. Nous espérons que le jeu apportera le même niveau de plaisir et d'excitation aux joueurs, qu'ils jouent en solo ou qu'ils affrontent leur famille ou leurs amis en multijoueur. » « Fast & Furious continue d'être une franchise mondiale de premier plan, qui s'étend des jouets à la série animée », a déclaré Jim Molinets, SVP de la production, Universal Games et Digital Platforms. « Avec Fast & Furious : Spy Racers l'Ascension de SH1FT3R, nous allons offrir une expérience authentique qui combine des courses intenses et des gadgets astucieux avec de l'action à grande vitesse. »

Un trailer et des images permettent déjà d'apprécier la direction artistique du projet, visiblement destiné au grand public, les plus jeunes compris. Fast & Furious: Spy Racers - L'Ascension de SH1FT3R est prévu en novembre 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et Stadia.

