Universal : M3GAN, Le Chat Potté 2, Fast & Furious, la trilogie Retour vers le futur et d'autres films débarquent en DVD, Blu-ray et coffrets 4K UHD

Même si les plateformes de SVoD sont toujours plus populaires que jamais, les films et séries en versions physiques ont encore de beaux jours devant eux, et Universal dévoile cette semaine le planning de ses futures sorties en DVD, Blu-ray et coffrets collector pour les prochaines semaines.

Sans plus attendre, voici le planning des sorties d'Universal Pictures Home Entertainment pour les trois prochains mois :

Films :

Une Robe pour Mrs Harris : 1er mars en DVD ;

Armageddon Time : 15 mars en DVD et Blu-ray ;

She Said : 29 mars en DVD et Blu-ray ;

Violent Night : 12 avril en DVD et Blu-ray ;

Watcher : 12 avril en DVD ;

Le Chat Potté 2 : La Dernière quête : 12 avril en DVD, Blu-ray et coffret DVD + Blu-ray ;

Tempête : 26 avril en DVD et Blu-ray ;

The Silent Twins : 1er mai en DVD ;

The System : 1er mai en DVD et Blu-ray ;

M3GAN : 10 mai en DVD et Blu-ray ;

Tár : 31 mai en DVD et Blu-ray.

Éditions spéciales films Blu-ray/4K UHD :

Voilà qui devrait ravir les cinéphiles, et Universal annonce déjà qu'en juin prochain, nous aurons droit à Alibi.com 2, Knock at the cabin, Les Têtes givrées, Jurassic Park, les 11 saisons de The Walking Dead, de nouveaux épisodes de Miraculous Ladybug et Pat'Patrouille, et The Forgiven.