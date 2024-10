CINEMA : SEGA et Universal s'associent pour adapter une franchise culte en film, le réalisateur déjà connu

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma, ça ne date pas d'hier, la mode a commencé au début des années 90, mais il aura fallu attendre de longues années avant que ces films soient à la hauteur des espérences des joueurs. Récemment, c'est Sonic the Hedgehog qui fait la star sur grand écran avec des adaptations très correctes, un troisième film arrivera d'ailleurs au cinéma en toute fin d'année.

Cela donne de la suite dans les idées à l'éditeur et développeur japonais. Comme le dévoile Deadline, SEGA va faire des infidélités à Paramount Pictures pour s'associer avec Universal Pictures afin de produire un film adapté de la franchise Shinobi. La licence est au placard depuis très longtemps, mais elle fera son grand retour avec la vague de remakes de jeux SEGA, du gameplay a même leaké il y a quelques semaines. Lancé à l'origine sur bornes d'arcade en 1987 et porté les années suivantes sur Master System, NES et les autres machines de l'époque, le premier Shinobi est un jeu d'action à défilement horizontal suivant un ninja devant arrêter une organisation criminelle au travers de cinq niveaux.

Le film Shinobi sera réalisé par Sam Hargrave, qui a notamment été cascadeur sur les derniers Pirates des Caraïbes et coordinateur des cascades sur des films du Marvel Cinematic Universe, mais il était déjà derrière la caméra pour réaliser les deux Tyler Rake (Extraction en V.O.), des films d'action avec Chris Hemsworth, disponibles sur Netflix et plutôt sympathiques. Le scénario sera écrit par Ken Kobayashi (Hit-Monkey, Sunny), tandis que la production sera assurée par Marc Platt et Adam Siegel (Marc Platt Productions), Toru Nakahara (SEGA) et Dmitri M. Johnson (Story Kitchen, encore lui), avec également Mike Goldberg et Timothy I. Stevenson en producteurs exécutifs.

Il faudra désormais patienter jusqu'à découvrir le casting de ce film Shinobi, attendu sur nos écrans à une date encore inconnue. Du côté de chez SEGA, c'est Like a Dragon: Yakuza qui arrivera sur Prime Video dans les prochains jours, vous pouvez vous abonner à Amazon Prime à partir de 6,99 € par mois.