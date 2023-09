RUMEUR : Nintendo travaillerait, avec Google, sur un casque de réalité mixte !

Nash Weedle, qui se présente comme un « analyste de rumeurs » et a déjà à son actif de nombreux leaks qui se sont avérés, vient de lâcher, sur Twitter (ou X, si vous préférez) une petite bombe pour qui apprécie la réalité virtuelle, augmentée et mixte : Nintendo serait en train de développer un casque de réalité mixte avec, comme partenaire, Google.

Ce casque de réalité mixte (XR) serait autonome et donc il n'aurait pas besoin de la Switch ou de sa future remplaçante pour fonctionner. Il serait équipé d'écrans MicroLED et Google pourrait bien fournir le système d'exploitation, celui qui était prévu pour son propre casque XR dont le développement a été abandonné. Enfin, et ce n'est pas la moins importante, sa cible marketing serait le grand public et non le marché professionnel.

????Leak Express: Nintendo ya tiene un prototipo en pruebas de unas gafas “VR”



- Hardware independiente de Switch 2

- Realidad mixta

- Uso doméstico, no para parques temáticos

- Pantalla MicroLED

- Sorprendentemente Google está involucrada de alguna manera en el desarrollo pic.twitter.com/e60yNchmsy — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) September 3, 2023

Si cette rumeur s'avère, cela donnerait un sacré coup de main à la démocratisation de la réalité mixte pour le gaming. En effet, Nintendo possède dans son catalogue d'énormes licences qui pourraient ainsi être exploitées pour créer des jeux en réalité virtuelle ou mixte. Alors certes, la première incursion dans le monde de la VR du géant nippon avec le Nintendo Labo sur Nintendo Switch n'a pas vraiment été une réussite technique de part un hardware qui n'était pas à la hauteur et des accessoires en carton dans tous les sens du terme (lire notre test). Pour autant, l'idée n'en n'était pas moins séduisante et a attiré quand même de nombreux acheteurs. Il ne faut pas, non plus, oublier l'excellent Mario Kart VR disponibles dans quelques (trop peu) salles d'arcades VR dans le monde. D'autres penseront aussi au Virtual Boy sorti en 1995, mais même si cela ressemblait à un casque VR, Cela n'affichait que de la 3D filaire.

Avec une telle rumeur, difficile de ne pas se laisser aller à imaginer un Mario, un Mario Kart ou encore un Splatoon conçus nativement pour la XR. Difficile de ne pas rêver à un Luigi Mansion en totale immersion, non ? Bref, imaginer ce qu'il est possible de faire avec les licences Nintendo et un casque XR de qualité ne peut que faire rêver et cette rumeur ne peut que réveiller l'espoir de voir la VR adoptée par le plus grand nombre. Cela dit, tout ceci reste, pour le moment, de l'ordre du fantasme et même si Nintendo a réellement un prototype de casque XR en cours de test rien ne dit qu'il aboutira sur un produit final. A suivre.