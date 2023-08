Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 30 juin 2023, avec une entrée fracassante du nouveau Zelda

L'heure est aux bilans financiers en ce début août et Nintendo a donc communiqué ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours, à savoir du 1er avril au 30 juin 2023. Pour ne pas changer, nous allons donc faire le point sur les gros chiffres partagés, à commencer par les ventes de Switch. Lors du dernier point, nous en étions à 125,62 millions d'exemplaires écoulés et nous en dénombrons désormais 129,53 millions, soit 3,91 millions de consoles vendues durant ces trois mois, réduisant toujours un peu plus l'écart avec la DS, qui détient le record. Oui, la tendance est à la hausse par rapport au début d'année et surtout c'est bien plus qu'à la même époque l'an dernier (3,43 millions). Big N. réussit donc là un sacré tour de force et peut clairement prendre son temps avant de lancer une inévitable successeure. Par ailleurs, le modèle OLED est désormais dominant en ce début d'année fiscale et le lancement d'une déclinaison aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a sans doute bien aidé. Nintendo note au passage que les ventes en direct ont augmenté dans toutes les régions du monde (sell-through), alors que celles auprès des revendeurs (sell-in) ont diminué en Europe et en Amérique.

Du côté des jeux, ce sont 52,2 millions de copies qui ont été écoulées sur le trimestre, largement mieux que l'an dernier, et qu'en début d'année 2023, portant le total à 1,08835 milliard (ou 1 088,35 millions). Cela s'explique en partie par le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un mastodon qui a totalisé 18,51 millions de ventes au 30 juin ! Avec plus de 10 millions d'unités vendues en trois jours, c'était une évidence que le succès sur la durée serait présent. Cela en fait de très loin le meilleur démarrage d'un jeu Zelda, tandis que Breath of the Wild vient de son côté de dépasser les 30 millions ! Ce dernier n'avait clairement pas fait aussi bien à son lancement à l'époque, pour des raisons évidentes (la Switch tout juste lancée, la Wii U ayant fait un flop et un engouement moins fort auprès du grand public).

Le top 10 des jeux first-party s'en retrouve évidemment impacté avec une entrée de cette nouvelle aventure de Link à la neuvième position et une inversion de place entre un Mario et un duo de Pokémon. La question sera désormais de savoir si ce démarrage record va se traduire par une progression rapide au sommet du classement ou s'il ne s'agissait que d'un très fort engouement temporaire. Nintendo note toutefois qu'en plus des ventes auprès des possesseurs de BOTW, un pourcentage grandissant de joueurs ne le possédant pas a fait l'acquisition de TOTK.

Une fois n'est pas coutume, Nintendo n'a en revanche pas communiqué sur les ventes de ses autres titres non inclus dans ce classement. Toutefois, il est spécifié que seuls Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sont les deux seuls « million seller » de ce premier trimestre de l'année fiscale 2024, ce qui signifie qu'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (lire le test) n'a clairement pas attiré les foules. Pour les autres jeux dont nous avions des détails la fois précédente, les variations ne doivent également pas être trop importantes.

À noter également que le dématérialisé a compté pour 47,3 % des ventes de softwares ce trimestre, avec près de 30 % de versions téléchargeables de jeux disponibles en boîte, le reste étant des DLC, titres sortis uniquement en numérique, abonnements au Nintendo Switch Online, etc. Il est aussi fait remarquer que les ventes en physique de TOTK ont été fortes.

Un point sur le reste de l'année 2023 a été fait, mettant en avant le line-up diversifié de productions first-party déjà annoncé, à commencer par Pikmin 4 récemment sortie (lire le test), Le Retour de Détective Pikachu, Super Mario Bros. Wonder dont nous ne doutons pas qu'il se vendra bien, surtout qu'il est le premier épisode en side-scrolling 2D inédit en 11 ans, WarioWare: Move It!, le remake de Super Mario RPG, le reste du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe et le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Violet. À ce sujet, la sortie de sa deuxième partie à l'hiver 2023 est mise entre parenthèses, laissant penser que ce n'est qu'au début de l'année prochaine que nous en profiterons.

Pour terminer, un point sur Super Mario Bros. Le Film a été fait. Les estimations dénombrent 168,10 millions de spectateurs pour un box-office de 1,349 milliard de dollars au 30 juin, soit le meilleur pour un long-métrage issu d'une licence vidéoludique et le deuxième en termes de films d'animation, avec un effet positif sur les ventes de jeux Mario et autres produits dérivés. Vous pouvez d'ailleurs précommander le Blu-ray qui sortira le 23 août, vendu 19,99 € sur Amazon.

Dans tous les cas, Nintendo enregistre là son meilleur premier trimestre à ce jour avec une augmentation de 50 % de son chiffre d'affaires (461,3 milliards de yens) et un bénéfice net de 181 milliards de yens en hausse de 52,1 %. Alors que le cours du yen est déprécié, c'est d'autant plus impressionnant. Il ne change toutefois pas ses prévisions pour le reste de l'année fiscale, prévues à la baisse, préférant donc rester prudent.