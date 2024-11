BON PLAN Switch Lite : des consoles Édition Limitée à bon prix sur Cdiscount

Fans de Nintendo, voici une opportunité en or ! Cdiscount propose deux consoles portables Nintendo Switch Lite en édition limitée, parfaites pour les amateurs de jeux en déplacement ou ceux qui veulent une machine de jeu dédiée. Ces éditions spéciales sont accompagnées de contenus exclusifs, pour profiter pleinement de l'univers de Nintendo.

Console portable Nintendo Switch Lite – Édition Limitée Méli & Mélo Hawaï avec Animal Crossing: New Horizons (Pré-installé)

Cette édition spéciale aux couleurs des personnages Méli et Mélo d'Animal Crossing est un incontournable pour les fans de la série. Avec Animal Crossing: New Horizons préinstallé, plongez dans une aventure insulaire apaisante où la créativité et la personnalisation sont au rendez-vous !

Console portable Nintendo Switch Lite – Édition Limitée Hyrule avec 12 mois d'abonnement Nintendo Switch Online (NSO) + Pack Additionnel

Les amateurs de Zelda ne voudront pas manquer cette édition Hyrule, qui inclut une année d'abonnement à Nintendo Switch Online, avec le Pack Additionnel pour accéder à un large catalogue de jeux classiques. Une console idéale pour les explorateurs d’Hyrule et tous ceux qui veulent profiter des jeux Nintendo en ligne !

Ces éditions limitées de la Nintendo Switch Lite ne sont pas seulement de belles pièces de collection, mais elles offrent également des bonus qui enrichissent l'expérience de jeu. Que vous soyez un fan d'Animal Crossing ou un aventurier dans l’univers de The Legend of Zelda, ces offres sont faites pour vous. Profitez de ces promotions pour ajouter une touche spéciale à votre collection de consoles !