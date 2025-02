Dauntless : l'avenir du jeu acté, une très mauvaise nouvelle pour les joueurs

Le mois dernier, Phoenix Labs annonçait le licenciement de la majorité de ses développeurs, jetant un froid sur l'avenir de Dauntless, son jeu de rôle et d'action. Le titre free-to-play avait séduit plus de 10 millions de joueurs à son lancement en 1.0, il a eu droit à des portages, du cross-play et... une terrible mise à jour Awakening qui a complètement cassé le modèle économique. Les joueurs ont fui Dauntless, qui avait pourtant les épaules pour concurrencer Monster Hunter.

Les fans ne se faisaient pas d'illusion, mais c'est désormais officiel : Phoenix Labs annonce la fin de Dauntless, les serveurs font fermer le 30 mai prochain. Le studio a confirmé la mauvaise nouvelle dans un bref communiqué publié sur X/Twitter :

Mise à jour importante : Dauntless fermera ses portes le 30 mai 2025. Dauntless ne recevra aucun contenu supplémentaire ni mise à jour. Dauntless ne sera plus disponible à partir du 30 mai 2025 à 08h45 PST. Merci à tous d'avoir participé à l'aventure de Dauntless.

La fin est donc imminente et inéluctable pour Dauntless.