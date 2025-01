Phoenix Labs (Dauntless) licencie « la majorité » de son équipe

Dauntless a été un véritable phénomène en 2019. Le jeu d'action coopératif free-to-play a attiré 10 millions de joueurs lors de sa sortie en version 1.0, grâce notamment au cross-play, une fonctionnalité plutôt rare à l'époque. Après un portage Switch, le titre a eu droit à des versions PS5 et Xbox Series X|S, mais aujourd'hui, à peine 150 joueurs se réunissent chaque jour pour profiter du jeu, qui a des évaluations « extrêmement négatives » sur Steam. Une version sortie seulement en décembre dernier, le titre étant jusqu'alors exclusif à l'Epic Games Store. Cette semaine, son développeur Phoenix Labs annonce qu'il licencie « la majorité du studio ».

Dans un communiqué publié sur LinkedIn, Phoenix Labs évoque des « changements malheureux mais nécessaires » et affirme qu'il détaillera dans les semaines à venir les conséquences de ces licenciements pour Dauntless et Fae Farm, l'autre jeu du studio (disponible à 41,42 € sur Amazon). Comment le studio en est arrivé là ? Eh bien pour une fois, ce n'est pas quête infinie du jeu live service à succès qui l'aura plombé, Dauntless marchait très bien, tout part de son rachat par Forte Labs en 2023, comme le rappelle Game Developer. La firme est spécialisée dans la blockchain et a imposé « une culture de stricte confidentialité », allant jusqu'à essayer de dissimuler qu'il était derrière le rachat de Phoenix Labs aux développeurs.

Dauntless a récemment eu droit à une version Steam et surtout une grosse mise à jour Awakening, qui a grandement changé le modèle économique et effacé une bonne partie de l'ancienne progression des joueurs. Autant dire que les fans détesté ces modifications et ont déserté le jeu. Selon certains anciens développeurs, Phoenix Labs leur aurait même demandé d'imaginer des méthodes d'intégration de la blockchain dans Dauntless. Peu après le rachat par Forte Labs, le studio avait déjà licencié plus de 160 employés.

Désormais, il n'y a plus personne chez Phoenix Labs, les rares joueurs de Dauntless et Fae Farm ne se font pas d'illusion : le studio va sans doute fermer ses portes prochainement et couper les serveurs. Pour rappel, hier, c'est Ubisoft qui annonçait des licenciements et même la fermeture d'un studio.