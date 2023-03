Tekken 8 : nouveau look, mais gameplay toujours aussi bourrin pour Paul Phoenix dans sa bande-annonce

Ces dernières semaines, Bandai Namco a remontré son Tekken 8 à plusieurs reprises, d'abord avec la présentation de ses principales fonctionnalités (Rage et Heat Systems, schémas de commandes) et l'introduction au roster de Nina Williams, puis en diffusant sur la Toile les bandes-annonces de gameplay de Kazuya Mishima et Jin Kazama. Sans surprise, un autre combattant ayant déjà confirmé sa présence a eu droit à sa vidéo.

Oui, l'époque de sa coupe de cheveux iconique est révolue et le temps qui passe commence à se voir, car le chara design de Paul Phoenix a bien évolué. Pour autant, son amour pour les motos reste le même et son style de vieux biker est très réussi. Les joueurs les plus anciens auront eux remarqué que le mur sorti de nulle part qu'il détruit lors de son introduction fait référence à celui de son ending de Tekken premier du nom. Du reste, il assène des coups bien violents à Marshall Law et réaffirme sa volonté de devenir le meilleur combattant de l'univers lors de son ultime attaque.

Tekken 8 est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sans plus de précision pour le moment. Vous pouvez en attendant toujours vous procurer Tekken 7 dans son édition de base sur Amazon à partir de 19,00 €.