Ici, Ace Attorney TV! : Phoenix Wright et Benjamin Hunter nous parlent de leurs jeux dans une amusante vidéo

Comme nous vous l'avions dit, lors du Capcom Online Program, l'éditeur japonais a donné rendez-vous ce dimanche matin pour une vidéo dédiée à la série, pensée aussi bien pour les nouveaux venus que les fans de la licence Ace Attorney. Un choix étonnant alors qu'elle aurait pu être diffusée lors de sa présentation ou juste mise en ligne sans prévenir sur YouTube. Forcément, certains espéraient un teasing pour un éventuel Ace Attorney 7 ou autre titre inédit. En amont, ce samedi, le compte officiel a tenu à refroidir les ardeurs en amont de la diffusion en déclarant qu'il n'y aurait aucune annonce de nouveaux produits. Il restait alors le maigre espoir d'une annonce de traduction de The Great Ace Attorney Chronicles dans d'autres langues que l'anglais et le japonais, voire un remaster de Professeur Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney, mais ce ne fut hélas pas le cas. D'ailleurs, ce dernier n'a même pas été mentionné... Pour autant, la vidéo est assez amusante et mérite le coup d'œil, c'est pourquoi nous prenons volontiers le temps de la partager avec vous.

Phoenix Wright accompagné par Benjamin Hunter, contre son gré sauf lorsqu'il s'agit de parler de ses jeux, se la jouent donc YouTubeurs dans une vraie fausse émission Ici, Ace Attorney TV! qui fait donc le point sur les titres existants. En fil rouge, nous avons l'introduction de plusieurs personnages qualifiés d'excentriques, à savoir Benjamin Hunter lui-même, Franziska von Karma, Godot, Konrad Gavin, Jack Lamenoire, Nahyuta Sahdmadhi, Barok van Zieks, Shi-Long Lang et Justine Delcour. Les autres protagonistes que sont Apollo Justice et Athena Cykes pour la deuxième trilogie, ainsi que Herlock Sholmes et Ryunosuke Naruhodo, qui est l'ancêtre de Phoenix dans les deux spin-offs The Great Ace Attorney, sont aussi mis en avant.

Plus étonnant, il est fait mention de Ghost Trick : Détective fantôme, qui n'a rien avoir avec la licence. Et le pire, c'est qu'en anglais, Phoenix disant « Why not check out Ghost Trick: Phantom Detective too » sonne comme s'il annonçait une suite. Si la blague envers les joueurs est volontaire, c'est assez bien trouvé.

Nous passerons sur le fait que Capcom fasse dire aux personnages que chaque jeu est indépendant et qu'il est donc possible de commencer par n'importe lequel alors que ce n'est pas vraiment le cas, puisque certaines références sont effectuées au fur et à mesure de la progression chronologique. Bref, il ne s'agit là que d'une vidéo marketing qui n'est pas là pour aider les joueurs à s'y retrouver.

La fin aurait pu nous faire croire à un teasing avec la mention d'une prochaine fois, sauf qu'il s'agit surtout d'une blague... Et même si c'est le cas, il ne faudrait pas s'attendre à autre chose qu'une autre vidéo promotionnelle de ce genre. Si jamais vous vous posez la question, la référence au Samouraï d'acier : Guerrier du Nouveau Vieux Tokyo concerne une série de tokusatsu de l'univers des jeux, que Benjamin Hunter adore.

Espérons tout de même, maintenant que tous les jeux hors collaboration sont parus, que Capcom finisse par proposer du neuf. Ace Attorney Investigations Collection est disponible au prix de 39,99 € en boîte sur Amazon et à 35,99 € chez Gamesplanet.