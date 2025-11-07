Marvel 1943 : Rise of Hydra, encore une mauvaise nouvelle pour le jeu avec des super-héros

Ce matin, c'est Grand Theft Auto VI qui fait les gros titres. Take-Two Interactive a annoncé un nouveau report pour le jeu d'action en monde ouvert de Rockstar. GTA 6 sortira dans plus d'un an sur consoles de salon, mais un autre titre bien différent prend lui aussi du retard. Un jeu avec des super-héros, développé par Skydance Games.

Quand sortira Marvel 1943 : Rise of Hydra ?





Le studio annonce un nouveau report de Marvel 1943 : Rise of Hydra, qui n'a désormais plus de date ou de période de sortie. Officialisé en 2024, le jeu d'aventure narratif avec Captain America, Black Panther, Gabriel Jones et Nanali devait sortir à l'origine l'année suivante. Les développeurs avaient déjà repoussé le lancement à 2025, puis au début de l'année 2026. Désormais, Marvel 1943 : Rise of Hydra est repoussé « au-delà du début de l’année 2026 ». Skydance Games s'explique :

Chez Skydance Games, notre objectif est de proposer des jeux exceptionnels et inoubliables, rendant hommage aux personnages et aux univers avec lesquels nous avons la chance de travailler. Marvel 1943 : Rise of Hydra est un projet ambitieux, et nous nous engageons à ce qu’il atteigne le niveau de qualité attendu par notre équipe, nos joueurs et nos fans. Afin de concrétiser pleinement notre vision de Marvel 1943 : Rise of Hydra, nous avons décidé de repousser sa sortie au-delà du début de l’année 2026. Nous sommes reconnaissants de la passion et du soutien de la communauté et des joueurs du monde entier. L’équipe travaille d’arrache-pied pour créer une expérience vraiment unique, et nous avons hâte de vous en dire plus au fur et à mesure du développement. — Skydance Games

Un mois de novembre 2026 déjà verrouillé par GTA 6





Il va donc falloir attendre de longs mois avant de mettre les mains sur Marvel 1943 : Rise of Hydra. Une chose est quasiment certaine, le titre ne sortira pas en novembre 2026, Grand Theft Auto VI va monopoliser toute l'attention à cette période.

