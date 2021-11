Battlefield 2042 : le mode Battlefield Portal mélange les époques dans un nouveau trailer, le plein de détails sur ses folles possibilités

C'est dans quelques jours que nous pourrons mettre la main sur Battlefield 2042, un épisode exclusivement multijoueur au contenu bien riche. DICE nous présentait encore il y a quelques jours les derniers Spécialistes et maps du mode Guerre Totale ou le mode Hazard Zone et ses parties en escouade. Au tour désormais d'un nouveau coup de projecteur sur Battlefield Portal, qui permettra de personnaliser ses affrontements en utilisant des éléments de différents épisodes passés et donc d'époques variées.

L'expérience co-développée avec Ripple Effect Studios sera jouable au lancement sur Battle of the Bulge, El Alamein, Valparaiso, Arica Harbor, Caspian Border et Noshahr Canals, toutes visibles dans le trailer de gameplay ci-dessus, ainsi que les 7 nouvelles cartes. Elle utilisera des armes, gadgets et véhicules de Battlefield 2042, Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3, et les modes Conquest Large, Conquest, Rush, Free-for-All et Team Deathmatch.

Le nombre de joueurs dans chaque camp, la durée des parties, le tir allié, l'aide à la visée et bien d'autres facteurs généraux pourront être paramétrés dans les 5 modes, mais les deux derniers permettront carrément de changer un tas de règles plus fines. Avec des fonctions prédéfinies et des associations logiques rappelant le code informatique, les joueurs pourront influer sur des évènements et des interactions en tout genre. Les créations pourront être enregistrées et partagées avec la communauté, ce qui devrait plaire aux moddeurs. Le concept est aussi riche que trouble pour le moment, mais plus de détails sur les possibilités de personnalisation sont donnés sur le site officiel, encore en anglais à cette heure.

La date de sortie officielle de Battlefield 2042 est toujours calée au 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.