RUMEUR : Star Wars Jedi: Fallen Order, la suite officialisée très bientôt

Star Wars Jedi: Fallen Order a été un succès critique et commercial pour Electronic Arts et Respawn Entertainment, le jeu d'action et d'aventure s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles de salon. Les studios avaient déjà confirmé à demi-mot le développement d'une suite, et elle semble en très bonne voie.

C'est ce que laisse entendre Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat souvent très bien renseigné. Intervenant lors d'un podcast chez Giant Bomb, il explique que nous devrions nous attendre à entendre parler du jeu de manière importante avant l'E3. Pour rappel, l'évènement aura encore lieu uniquement en ligne cette année, sans doute en juin, et la révélation de ce Star Wars Jedi: Fallen Order 2 devrait donc avoir lieu avant.

Il faut dire que Jeff Grubb affirme qu'il y a des chances que le titre soit lancé dès cette année 2022, mais il parie plutôt pour une sortie en début d'année 2023. Quoi qu'il en soit, nous devrions être fixés dans les prochains. Pour rappel, Star Wars Jedi: Fallen Order est actuellement offert sur PC via Amazon Prime Gaming, vous pouvez sinon retrouver le jeu à 35,06 € sur Amazon dans sa version PS5.