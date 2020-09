Cyberpunk 2077 : encore des images pour admirer le RTX

Cyberpunk 2077 a encore fait le beau cette semaine au travers d'une nouvelle bande-annonce dévoilée pendant la conférence de NVIDIA dédiée aux GeForce RTX 30. Oui, le jeu de rôle à la première personne de CD Projekt bénéficiera d'améliorations graphiques grâce aux GPU RTX, et le studio polonais nous le rappelle en images :

Cyberpunk 2077 sera donc embelli grâce au ray tracing en temps réel et au DLSS 2.0, rien de bien neuf à l'horizon, mais les captures inédites ci-dessus permettent d'admirer les ruelles de Night City, plus réalistes et clinquantes que jamais, de quoi plonger complètement les joueurs dans un monde futuriste plein de néons, de lumières et de reflets.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est toujours fixée au 19 novembre 2020, vous pouvez précommander le jeu contre 54,99 € sur Amazon.fr.

