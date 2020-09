Cyberpunk 2077 : une nouvelle vidéo de gameplay en 4K boostée par le NVIDIA RTX

Cyberpunk 2077 est toujours l'un des jeux les plus attendus de l'année, tout du moins s'il arrive à tenir sa date de sortie du 19 novembre 2020. Pour les joueurs dotés de machines assez puissantes, l'expérience sera encore plus belle sur PC, et notamment si vous avez une carte graphique compatible GeForce RTX.

Le jeu de CD Projekt RED pourra en effet utiliser les technologies de ray tracing et le DLSS 2.0 de NVIDIA pour un rendu encore plus fin et des effets de lumière sans pareil. Nous avons déjà eu plusieurs occasions d'apprécier le tout en action, mais le fabricant de composants électroniques nous en a donné une nouvelle lors de sa conférence de ce soir. Forcément, le résultat est bluffant, et personne ne rechigne jamais contre de nouvelles scènes de Cyberpunk 2077, surtout quand elles sont en 4K et sublimées par la puissance des GeForce RTX 30.

Si vous n'avez pas encore craqué, Cyberpunk 2077 est disponible en précommande à partir de 54,99 € chez Amazon en édition D1.