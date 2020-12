Cyberpunk 2077 : une journaliste a fait une crise d'épilepsie à cause du jeu, et donne des conseils pour les éviter

Cyberpunk 2077 sort officiellement ce jeudi, mais de nombreux médias ont déjà pu le terminer pour livrer leurs tests du jeu de CD Projekt RED. La journaliste Liana Ruppert de GameInformer a cependant eu une expérience particulière avec le titre : épileptique, elle a malheureusement fait une crise en jouant, et a eu des signaux d'autres qui auraient pu survenir, en raison d'effets visuels montrés à l'écran.

Elle n'accuse pas directement les développeurs pour cela, avouant elle-même avoir joué avec ses limites et sa condition pour terminer le jeu, mais veut tout de même prévenir les futurs joueurs d'un potentiel risque s'ils sont sujets à l'épilepsie.

Pendant mon temps avec Cyberpunk 2077, j'ai subi une crise grave et ressenti plusieurs moments où j'étais proche d'une autre. J'ai continué parce que j'ai pris cette décision, et j'ai l'impression que cette décision m'a aidé en quelque sorte à créer un petit guide pour les joueurs souhaitant participer à ce jeu par peur de rater quelque chose.

Elle pointe notamment du doigt les lumières bleues clignotantes présentes lors des discussions avec Johnny Silverhand, les néons de certaines rues et boîtes de nuit, les différents effets d'alerte rouges apparaissant à plusieurs moments du jeu, et d'autres. Le moment le plus dangereux, celui qui a amené la crise de Liana, est lors des séquences de Braindance, alors que la scène durant laquelle le personnage enfile un casque de réalité virtuelle à la première personne est accompagnée de lumières blanches et rouges clignotantes. Bien que la journaliste possède un écran limitant la lumière bleue, cela n'a pas suffi à empêcher l'incident, et elle conseille donc d'éviter de regarder complètement l'écran lors de ces scènes si vous êtes épileptique (surtout celle du Braindance), et d'utiliser tous les outils et logiciels pour limiter les scintillements qui sont habituellement recommandés, car Cyberpunk 2077 ne propose à priori pas d'option intégrée pour cela.

L'association britannique Epilepsy Action s'est d'ailleurs plainte du manque d'option d'accessibilité pour les épileptiques, et demande à CD Projekt RED de mettre à jour le titre pour le rendre jouable par le plus grand nombre. La date de sortie de Cyberpunk 2077, c'est toujours pour le 10 décembre 2020

