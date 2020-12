World of Warcraft: Shadowlands réalise le meilleur démarrage de l'histoire des jeux PC, rien que ça

Avec un peu de retard sur les plans initiaux de Blizzard, World of Warcraft: Shadowlands est sorti ce 24 novembre dernier sur PC. Il s'agit de la huitième extension payante du MMORPG culte lancé en 2004, qui nous propose de découvrir de nouvelles aventures et des défis inédits dans la contrée d'Ombreterre.

Et le succès est déjà au rendez-vous, car l'éditeur vient de confirmer que World of Warcraft: Shadowlands s'était vendu à 3,7 millions d'exemplaires le seul jour de sa sortie : il réalise ni plus ni moins le meilleur démarrage de l'histoire sur PC, devant les 3,5 millions de Diablo III ! Blizzard en profite pour se faire mousser et annonce que, depuis début 2020, le temps de jeu global de la communauté a doublé par rapport à la même période l'année passée, et que la fréquentation des abonnés a été plus importante que durant toute autre année de la décennie.

« Découvrir cette dimension inédite de l'univers de Warcraft en compagnie de millions d'autres joueurs à travers le monde a été un très grand moment, » a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. « Cela est d'autant plus gratifiant de recevoir leurs commentaires enthousiastes tandis qu'ils découvrent les fonctionnalités et le contenu inédits dévoilés dans Shadowlands, qu'ils explorent les nouveaux aspects de leurs personnages au travers des congrégations ou qu'il s'agisse de leurs tout premiers instants en jeu, dans les confins de l'Exil. Et nous ne comptons pas en rester là. »

16 ans plus tard, la ferveur World of Warcraft ne désemplit pas, et ne va certainement pas s'arrêter là. Si vous aimez la franchise, le roman World of Warcraft : L'Armée des Ombres est disponible pour 12,90 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : World of Warcraft: Shadowlands, les quatre épisodes de la série de courts-métrages d'animation Les Éternités disponibles