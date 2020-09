World of Warcraft: Shadowlands, les quatre épisodes de la série de courts-métrages d'animation Les Éternités disponibles

Les joueurs de World of Warcraft ont marqué la date dans leur calendrier : c'est le 27 octobre 2020 que l'extension Shadowlands leur permettra de découvrir de nouvelles contrées. Et d'ici là, Blizzard avait prévu de quoi nous occuper avec une série de courts-métrages d'animation appelée Afterlives, ou Les Éternités en bon français. Le quatrième et dernier épisode a été diffusé en fin de semaine dernière, l'occasion pour les fans et les curieux de se les enchaîner pour en apprendre plus sur l'univers de cette imminente aventure.

Le Bastion - Uther le Porteur de Lumière, Paladin de la Main d'Argent, a connu une disparition prématurée ... mais son service n'est pas terminé. Quand il passe dans l'au-delà, Déva - un parangon du Bastion - prend Uther sous son aile, et va finalement apprendre que certaines blessures mortelles sont plus profondes qu'elle ne pourrait l'imaginer.

Maldraxxus - Draka, Orc du clan Loup-de-givre, n’est pas née guerrière, elle l’est devenue. Au cœur des flammes de la guerre, où se forgent les armées de Maldraxxus, Draka doit apprendre que rien, ni personne, pas même elle, n’est ce qu’il semble être.

Sylvarden - Au cœur des forêts de Sylvarden, les gardiens veillent sur leurs bosquets et protègent les esprits de la nature en attendant leur renaissance. Mais l’un deux, cherchant à préserver son bosquet mourant de la sécheresse, se trouve confronté à un terrible choix.

Revendreth - Sire Denathrius, très occupé par son statut de maître de Revendreth, prend le temps de rassurer ses citoyens : malgré la sécheresse qui accable leur royaume, il a pris des mesures pour garantir leur prospérité… à condition que ces derniers gardent foi en lui.

De quoi faire monter la hype des joueurs ? Si vous en voulez plus, le roman Shadows Rising faisant office de préquelle à l'extension est disponible pour 11,81 € à la Fnac.