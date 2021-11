World of Warcraft: Shadowlands, une bande-annonce pour La Fin de l'Éternité, ultime mise à jour de l'Extension

Dévoilée lors de la BlizzCon en novembre 2019, l'extension Shadowlands aura mis plus d'un an à arriver dans World of Warcraft, la faute à un report de plusieurs mois. Cette nouvelle aventure à Ombreterre est disponible depuis un peu moins d'un an, et Blizzard va déjà y mettre un terme avec une ultime grosse mise à jour.

Cette update 9.2 est intitulée La Fin de l'Éternité et apportera donc une conclusion à l'histoire de Shadowlands, emmenant les aventuriers contrer les plans du Geôlier. Vous pouvez retrouver une longue vidéo de présentation ci-dessus, et voici les grandes lignes de cette mise à jour :

Nouvelle zone (Zereth Mortis) : le foyer des Fondateurs, les mystérieux architectes des Éternités de l’Ombreterre ;

: le foyer des Fondateurs, les mystérieux architectes des Éternités de l’Ombreterre ; Nouveau raid (Sépulcre des Fondateurs) : les joueurs devront y combattre les alliés les plus redoutables du Geôlier avant de pouvoir l'affronter en personne au cours d’une rencontre des plus épiques ;

: les joueurs devront y combattre les alliés les plus redoutables du Geôlier avant de pouvoir l'affronter en personne au cours d’une rencontre des plus épiques ; Nouveaux ensembles de classe : chaque classe pourra obtenir un ensemble d’armure unique inspiré des Progéniteurs, disponible via les raids, les donjons, et le JcJ ;

: chaque classe pourra obtenir un ensemble d’armure unique inspiré des Progéniteurs, disponible via les raids, les donjons, et le JcJ ; Nouveau point central pour les quêtes (Havre) : les joueurs devront aider les habitants de Zereth Mortis à y repousser les forces du Geôlier ;

: les joueurs devront aider les habitants de Zereth Mortis à y repousser les forces du Geôlier ; Mises à jour de Tazavesh : comme pour les précédents méga-donjons uniquement disponibles en mode mythique, Tazavesh sera divisé en deux donjons plus petits, jouables en modes héroïque et mythique+.

La Fin de l'Éternité n'a pas encore de date de sortie précise, mais il faudra en profiter au maximum, car le prochain ajout majeur dans World of Warcraft sera la prochaine extension, encore inconnue.

