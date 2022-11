World of Warcraft: Dragonflight, le second patch de pré-lancement et une bande-annonce disponibles

À la fin du mois, les joueurs de World of Warcraft vont pouvoir découvrir l'extension Dragonflight, mais Blizzard a déjà préparé les festivités avec une première mise à jour de pré-lancement publiée fin octobre. Le studio est de retour cette semaine avec un second patch.

Cette seconde mise à jour de pré-lancement rajoute encore du contenu et des activités en attendant la sortie de Dragonflight, voici ce qu'elle contient :

Nouvelle race/classe : Évocateur Dracthyr

Les personnes ayant préacheté Dragonflight pourront créer et incarner la toute nouvelle classe de World of Warcraft.

Nouvelle zone : les confins Interdits

Parcourez la zone de départ des évocateurs et évocatrices dracthyrs et découvrez un aperçu de l’histoire des îles aux Dragons ainsi que les dangers qui refont surface et menacent ses habitants.

Nouveau donjon – Uldaman : l’héritage de Tyr

À la demande d’Alexstrasza, replongez-vous dans un donjon classique modernisé. Récupérez une relique récemment découverte censée contenir les souvenirs de Tyr, défunt gardien des Titans et ancien allié des meneurs des Vols draconiques.

Évènements en jeu : Tempête déchaînée

Repoussez les attaques des élémentaires primordiaux à travers de nouvelles quêtes et de nouveaux évènements mondiaux avant le lancement de Dragonflight.