Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED revoit son système de prime pour les développeurs du jeu

Quelques jours après son lancement, Cyberpunk 2077 ne cesse d'occuper l'espace médiatique pour diverses raisons. Le titre multiplie les patchs correctifs depuis son lancement afin de corriger les différents bugs rencontrés par les joueurs. Aujourd'hui, nous découvrons que le développeur polonais avait une méthode bien particulière pour motiver ses troupes et les inciter à faire du bon travail.

Les employés ayant officié sur le titre devaient recevoir une prime après le lancement de ce dernier si la moyenne Metacritic était supérieure à 90. Mais en plus de cela, les développeurs qui fournissaient du meilleur travail que les autres aux yeux des dirigeants du studio recevaient des jetons arborant le logo de CD Projekt Red qu'ils pouvaient échanger contre une prime si le jeu était accueilli avec de bonnes critiques lors de sa sortie.

Cet étrange système qui a poussé certains développeurs à travailler jour et nuit durant une certaine période afin de ne pas se faire devancer par leurs collègues est aujourd'hui révolu à en croire un e-mail dévoilé par Bloomberg.

Nous avons sous-estimé la longueur et la complexité nécessaires pour en faire une réalité, et vous avez tout de même fait tout ce que vous pouviez pour créer un jeu ambitieux et spécial.