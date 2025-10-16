ROG Xbox Ally X : comparaison avec la Switch 2, la PSVita et les autres consoles portables

La ROG Xbox Ally X, c’est un peu le char d’assaut du jeu nomade. Massive, musclée, et fière de l’être, la machine affiche tout de suite ses ambitions, à savoir jouer sans compromis, même loin du canapé. Plus lourde que la plupart des consoles portables, elle compense son gabarit par une construction solide, un écran lumineux et un design pensé pour l’ergonomie pure. ASUS a clairement voulu marier la puissance PC à l’ADN console, le tout sous pavillon Xbox. Et visuellement, la promesse est tenue... Elle en impose !

Mais que vaut cette colossale ROG Xbox Ally X face à ses rivales plus compactes ? Pour le savoir, nous l’avons mise à côté des stars du nomade : la 3DS, la Switch 2, la PSVita, et même une tablette Android (et d'autres que vous pouvez voir en page 2 de cet article). Verdict ? La différence de taille saute aux yeux, tout comme celle de puissance. Là où la Switch 2 mise sur l’équilibre et la portabilité, la ROG Xbox Ally X préfère tout miser sur la performance brute. La 3DS et la PSVita, elles, paraissent désormais lilliputiennes à côté de cette bête de course... Presque des jouets tant la ROG Xbox Ally X évoque un mini PC déguisé en console. Même les tablettes paraissent timides face à son format plus trapu et orienté gaming pur jus.

Oui, la ROG Xbox Ally X ne joue clairement pas dans la même cour. Plus proche d’un PC de poche que d’une console portable classique, elle s’adresse à celles et ceux qui veulent tout faire, partout, quitte à sacrifier un peu de légèreté. Face à la Switch 2 ou à la nostalgie d’une PSVita, elle s’impose comme un autre type de proposition : plus brute, plus ambitieuse, et surtout plus audacieuse. Reste à savoir si ce pari séduira tous les joueurs... ou seulement ceux qui aiment emporter leur centrale nucléaire dans le sac à dos.

