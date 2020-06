Marvel's Iron Man VR : duel de rue entre Tony Stark et le Fantôme dans une superbe publicité

Outre les deux blockbusters que sont The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, la PS4 va également accueillir une autre exclusivité dans les prochaines semaines, à savoir Marvel's Iron Man VR, développé par Camouflaj. Le jeu est passé gold fin mai et il est désormais temps pour Sony Interactive Entertainment d'en assurer la promotion auprès du public.

C'est donc avec une publicité nommée « Suit Up for Greatness », soit « Préparez-vous pour la grandeur », que l'affrontement entre Iron Man et le Fantôme fait rage à New York, sans doute à Chinatown en raison des éclairages néon bien visibles en plus de la Tour Stark. La fin de ce spot que nous retrouverons sans doute sur nos écrans rappelle que nous vivrons tout cela avec le PS VR sur la tête, le jeu ayant été spécialement conçu pour la réalité virtuelle.

Marvel's Iron Man VR est attendu le 3 juillet prochain sur PS4 et vous pouvez d'ores et déjà l'essayer grâce à une démo présente sur le PlayStation Store. Vous pourrez vous le procurer physique au prix de 39,99 € sur Amazon ou à la Fnac.

