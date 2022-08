Wreckreation : les anciens de Criterion annoncent un nouveau jeu de course extrême et délirant en open world

Entre les Dangerous Driving, les Danger Zone et Dangerous Golf, les anciens de Criterion ont déjà réussi à se faire un nom dans les jeux au concept explosif avec Three Fields Entertainment. Ils s'apprêtent à remettre le couvert avec une nouvelle licence avec THQ Nordic, dévoilée lors de son Digital Showcase, Wreckreation (sans lien avec Wreckfest).

Toujours très inspirés par le mode Crash de Burnout, ils nous inviteront cette fois à explorer un open world remplie de folles possibilités, comme des tremplins, des half-pipes et des loopings, que nous traverserons dans le cadre de 7 types d'épreuves : Dérapage, Air, Raté ou presque, Cascade, Crash et Chrono. Et pour pimenter le tout, pas moins de 16 radios diffuseront de la musique entraînante et il sera possible de streamer ses playlists Spotify.



Wreckreation donne vie au MixWorld, un univers en forme d'hommage à la course auto que vous serez libre de façonner comme bon vous semble. De façonner... ou de saccager. Développé par Three Fields Entertainment, une équipe formée par les créateurs des séries Burnout et Need for Speed, Wreckreation a été pensé pour être l'open world suprême qui ravira les amateurs de courses auto et les voiturophiles : un monde que vous créerez de toutes pièces, seul ou avec l'aide de vos amis en ligne. Dans Wreckreation, à vous les courses haletantes et les crashs spectaculaires sur des parcours et des pistes que vous aurez conçus de toutes pièces ou que vos amis auront conçus. Mais bon, les vôtres sont mieux, tout le monde le sait. Déchirez les classements – Battez des records dans 7 catégories et sur n'importe quel bout de bitume de votre MixWorld : Dérapage, Air, Raté ou presque, Cascade, Crash et, plus classique, Chrono.

Le monde vous appartient – Un open-world à explorer et à façonner. Placez des rampes, des tremplins, des half-pipes, des obstacles mobiles... partout dans votre MixWorld. Les limites ? Aucune.

Custom power – Peintures, finitions, roues, flammes d'échappement, vitres, pneus, boîte manuelle ou automatique... tout est customisable ! Et tout est disponible d'entrée de jeu.

Tout pour la musique – Les stations de radio sont les personnages secondaires de tout jeu de course qui se respecte. Écoutez jusqu'à 16 fréquences, ou bien streamez vos playlists depuis Spotify.

Un monde de modes – C'est vous qui avez les pleins pouvoirs sur le gameplay. Une course simple ? C'est possible. Un concours de voltige où le vainqueur est celui qui claque le premier tonneau ? Aussi.





Wreckreation n'a pas encore de date de sortie exacte, mais il verra le jour prochainement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.