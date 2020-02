Dangerous Driving 2 : une suite déjà annoncée pour le jeu de course des créateurs de Burnout

Criterion Games est le créateur des jeux Burnout, et il va replancher sur des Need for Speed, mais les anciens membres majeurs du studio, Alexander Ward et Fiona Sperry, ont déjà quitté le navire pour fonder Three Fields Entertainment, développeur de Dangerous Golf, Danger Zone et Dangerous Driving, sorti en avril 2019.

Moins d'un an après, Three Fields Entertainment dévoile déjà Dangerous Driving 2, qui sera toujours un jeu de course explosif, prendra place dans un monde ouvert et proposera d'affronter des IA dans des courses nerveuses ou de froisser de la tôle en provoquant des crashs. Le titre sera même jouable en écran scindé.

Dangerous Driving 2 est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et il sera même jouable à la PAX East à la fin du mois.