Planet Coaster 2 : une suite bien trempée pour le jeu de gestion d'un parc d'attractions

En 2016, Frontier Development lançait Planet Coaster, un jeu de gestion de parc d'attractions, successeur spirituel des RollerCoaster Tycoon. Aujourd'hui, huit ans plus tard, le studio dévoile une suite, sobrement intitulée Planet Coaster 2. Voici la première bande-annonce de ce nouveau jeu vidéo :

Planet Coaster 2 mettra l'accent sur les attractions aquatiques, avec évidemment tout un tas d'options pour créer le parc de ses rêves et attirer un maximum de clients. Des fonctionnalités en ligne seront évidemment présentes, dont la possibilité de gérer un parc à plusieurs, sur la même sauvegarde. Voici la présentation de Planet Coaster 2 :

Plongez dans le monde à sensations fortes de Planet Coaster 2 ! Construisez le parc d'attractions de vos rêves grâce à un système personnalisé et intuitif. Chaque portion de votre parc pourra ainsi être façonnée selon vos désirs et jusque dans les moindres détails. Entre montagnes russes haletantes et toboggans aquatiques spectaculaires, laissez libre cours à votre imagination pour faire vivre à vos visiteurs des moments inoubliables.

Dans Planet Coaster 2, proposez un parc hors du commun grâce à des attractions aquatiques pour une immersion totale. Rivières paisibles, bassins à vagues, toboggans à spirales et même montagnes russes aquatiques... Tout a été pensé pour vous permettre de créer le paradis de l'amusement, dans les airs comme dans l'eau !

Découvrez un large éventail d'attractions, décorations et thèmes inédits qui sauront rendre votre parc d'attractions absolument unique. Que vous comptiez donner vie à un havre mythologique baigné de mystères ou à un monde sous-marin époustouflant, nos options exhaustives de personnalisation permettront à tous nos gestionnaires en herbe de faire de leurs projets une réalité.

Alors préparez-vous à embarquer pour une aventure de parc d'attractions comme vous n'en avez jamais vu ! Créez, gérez et partagez vos expériences avec Planet Coaster 2. C'est l'heure de plonger dans le grand bain !

LA SIMULATION ULTIME DE PARCS D'ATTRACTIONS ET PARCS AQUATIQUES

Construisez le parc de vos rêves. Modelez le terrain, utilisez des outils avancés pour façonner les allées et les décorations, et agrémentez votre parc de bassins agréables et d'attractions riches en adrénaline.

Combinez les attractions aériennes et aquatiques. Découvrez une vaste gamme d'attractions inédites en plus des grands classiques, avec notamment les nouvelles montagnes russes aquatiques !

Créez une expérience inoubliable. Surprenez et éblouissez vos visiteurs grâce à des spectacles animatroniques géniaux, rendus possibles par un tout nouvel outil : le séquenceur scénique.

REPOUSSEZ LES LIMITES DE VOTRE CRÉATIVITÉ

Élaborez des attractions épiques. Mettez au point des montagnes russes, des toboggans aquatiques et des attractions de folie, morceau par morceau, afin que vos visiteurs avides de sensations fortes en aient pour leur argent.

Admirez des thèmes éblouissants. En plus du thème Planet Coaster d'origine, découvrez quatre nouveaux thèmes pour donner vie à votre parc : le majestueux thème mythologique, le relaxant thème club vacances, le vibrant thème aquatique ou le pittoresque thème viking.

Personnalisez tout. Donnez libre cours à votre créativité avec des outils de personnalisation améliorés ! Choisissez la couleur de chaque élément individuel, ainsi que la taille et le nombre de décorations agrémentant vos attractions, afin de créer des parcs sur mesure dont vous n'auriez jamais osé rêver.

UNE GESTION DE PARC AUTHENTIQUE ET POUSSÉE

Découvrez la clé du succès. Trouvez le bon équilibre pour un parc idéal, entre gestion de votre budget, implantation des bons services aux bons endroits, et bien sûr, construction d'attractions haletantes aux quatre coins du parc.

La sécurité avant tout. Prenez soin de vos visiteurs en leur proposant des coins à l'ombre, de la crème solaire, des surveillants de baignade ou encore des mécaniciens assurant l'entretien des attractions. Cela évitera les incidents aquatiques ou les coups de soleil !

Garantissez la satisfaction de vos visiteurs. Identifiez facilement les envies et les besoins de vos visiteurs en les sélectionnant pour lire leurs pensées, et décelez les besoins globaux du parc d'un simple clic grâce au nouvel outil d'échelles.

PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT

Coopérez. Chargez tour à tour une sauvegarde partagée pour construire un parc avec vos contacts en jeu, ou des joueurs et joueuses du monde entier sur toutes les plateformes ! Sauvegardez votre progression pour permettre à vos acolytes de s'appuyer sur vos modifications. Hissez-vous en haut du classement en mode Franchise, ou exprimez ensemble votre créativité en mode Bac à sable.

Partagez vos créations. Publiez vos plans ou vos parcs complets en ligne, afin que d'autres personnes puissent les télécharger et en profiter. Tout sera disponible directement depuis le menu en jeu, ou en ligne sur le Frontier Workshop.

Visitez d'autres parcs. Sillonnez en vue subjective des parcs construits par d'autres gestionnaires : montez à bord de leurs attractions et jetez-vous dans leurs bassins pour un max de fun !