Mario Kart World Direct : suivez la présentation du jeu de course en monde ouvert exclusif à la Switch 2 ce jeudi

Dévoilé le 16 janvier dernier en même temps que la console, mais sans que son intitulé ne soit alors donné, Mario Kart World a ensuite servi à ouvrir la présentation de la Switch 2 au début du mois et sera la grosse exclusivité lui servant de titre de lancement. Outre le fait qu'il s'agira du premier jeu de la licence proposant un monde ouvert, soit une nouvelle approche dont le bienfondé reste encore à juger (lire nos premières impressions en fin d'article), c'est surtout son prix bien gonflé qui a fait réagir les joueurs sur la Toile depuis. En effet, 79,99 € sur l'eShop et 89,99 € en version physique, bien que nous soyons chanceux en France de pouvoir l'obtenir moins cher, cela va faire très mal au compte en banque, surtout pour une telle production grand public et familiale. Bill Trinen a tenté de justifier cette décision tarifaire et a conseillé de regarder le Mario Kart World Direct qui avait été annoncé afin de mieux la comprendre.

C'est ce jeudi 17 avril à 15h00 que vous pourrez comme prévu suivre cette présentation via le flux vidéo ci-dessus. Nintendo a également communiqué au sujet de sa durée, qui sera curieusement extrêmement courte, à savoir seulement 15 minutes. Certes, nous avons déjà pu voir du gameplay des modes Grands Prix et Survie, et le Super Mario Bros. Wonder Direct d'août 2023 avait une durée identique avec pourtant pas mal d'informations, mais cela semble tout de même peu compte tenu des attentes placées dessus. Et à titre de comparaison bien plus ancienne, le Mario Kart 8 Direct de 2014 en faisait plus du double.

Pour rappel, ce Mario Kart World sortira donc le même jour que la Switch 2 le 5 juin prochain, avec notamment un bundle proposant la console et une copie numérique. Vous pouvez précommander la version physique à 69,90 € chez Cdiscount ou sur Amazon.

