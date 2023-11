World of Warcraft Classic : une expérience de jeu revisitée avec la Saison de la Découverte, dont la sortie est proche

Pour cette BlizzCon 2023, Blizzard a particulièrement mis en avant World of Warcraft. Que ce soit avec la Saga de l'Âme-monde et de nombreux détails sur sa première extension The War Within, ainsi que Cataclysm Classic qui va ramener la destruction à Azeroth, il faudra patienter jusqu'en 2024 pour en profiter. Toutefois, une grosse nouveauté est prévue bien avant pour les royaumes Classic Era de World of Warcraft Classic, à savoir la Saison de la Découverte, d'ores et déjà datée au jeudi 30 novembre et qui succédera donc à la Saison de la Maîtrise. Sa première particularité et qu'il n'y aura aucune bêta ni de Royaume de Test Public (RPT) avant sa sortie, la raison étant dans son titre : la découverte.

Le contenu vanilla sera donc reproposé avec un twist, de nouveaux secrets cachés à dénicher à travers Azeroth, les Découvertes, sans qu'elles soient indiquées d'une quelconque manière et qui ne dénoteront pas du reste des éléments de jeu déjà présents. L'exploration et l'aventure sont donc visées par les développeurs en donnant libre cours à l'observation et à la créativité des joueurs via une expérience unique d'interaction sociale et de partage d'informations (avant que tout ne soit mis en ligne sur la Toile évidemment...). Certaines Découvertes pourront être un élément de loot bien caché au fond d'une mine quand d'autres prendront la forme de puzzles compliqués nécessitant plusieurs joueurs pour en trouver la solution.

Des phases de contenu par niveau seront implémentées, inspirées de la bêta de WoW Classic, pour rendre le contenu accessible sans que les joueurs puissent avoir l'impression d'être à la traîne s'ils ne jouent pas de suite. Le but étant de réduire le FOMO, l'équipe proposera également des bonus d'XP de bas niveau pour les phases suivantes afin de permettre de rattraper un éventuel retard le cas échéant. Au départ, le niveau maximal sera donc de 25, avec un endgame dédié et un potentiel pour des expériences inédites de haut niveau utilisant pourquoi pas des zones et contenus non finalisés à l'époque.

Il y aura ainsi un Raid à 10 de niveau 25 dans les Profondeurs de Brassenoire, un Donjon de montée de niveau qui a été modifié pour l'occasion. Il proposera notamment des affrontements réinventés face à 7 boss, à savoir le Baron Aquanis, Ghamoo-ra, Dame Sarevess, Gelihast, Lorgus Jett, le Seigneur du crépuscule Kelris et Aku'mai nécessitant de mettre en place de nouvelles tactiques et stratégies. Le scénario sera le même, mais il y aura également des secrets à y découvrir, dont le buff de monde Bénédiction de Brassenoire. Ce sera le cas pour chaque Raid marquant un plafond de niveau de phase, avec des mécaniques inédites et de nouvelles récompenses à la clé comme celles ci-dessous. Par ailleurs, la réinitialisation s'effectuera tous les trois jours.

Les amateurs de contenu PvP pourront eux participer à des évènements mondiaux pour tester leurs nouvelles techniques face à d'autres joueurs, et celle de niveau 25 se situera à Orneval. En effectuant des kills, cela activera l'évènement et il faudra alors éliminer une Prêtresse de la Lune ou un Long-voyant, des leaders de faction pouvant être affaiblis en venant à bout des camps présents dans la zone, de manière similaire à la Vallée d'Alterac. Une monture uniquement utilisable à Orneval pourra être obtenue pour faciliter les déplacements.

Vient ensuite la Forgerune, un nouvel ensemble de compétences totalement indépendant du système de Talents et disponible pour tous, servant à appliquer des techniques inédites à l'équipement, dont certaines n'ayant jamais vu le jour auparavant et qui pourront être changées à tout moment. Seulement trois emplacements seront disponibles au niveau 25 (torse, jambes et mains), mais d'autres se débloqueront ensuite.

Plus d'une centaine de runes spéciales seront donc à découvrir à travers Azeroth, le but étant de laisser place à l'expérimentation et de s'amuser avec la méta en permettant aux classes d'effectuer des actions habituellement impossibles. De nombreux exemples ont été montrés, à retrouver sur les captures d'écran ci-dessous.

Au passage, notez qu'une option de jeu autonome sera ajoutée aux royaumes du mode Extrême de WoW Classic en début d'année 2024. Quelques visuels de la Saison de la Découverte sont également à retrouver en page suivante.

