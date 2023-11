World of Warcraft: Cataclysm Classic, la destruction va de nouveau frapper Azeroth, le confort moderne en plus

Les annonces concernant World of Warcraft ont été les plus nombreuses lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2023 et durant les panels subséquents ce week-end, avec en point d'orgue l'annonce de la Saga de l'Âme-monde (Worldsoul Saga) et en particulier de la dixième extension du MMORPG, The War Within, attendue l'année prochaine. Avant ça, les joueurs nostalgiques et ceux ayant envie de redécouvrir le jeu comme il était bien des années en arrière ont eu droit à une annonce dans la continuité de ce que Blizzard a déjà proposé, à savoir l'arrivée de Cataclysm Classic, qui sera lancée sur les serveurs de World of Warcraft Classic durant le premier semestre 2024 et permettra de revivre ce chapitre marquant où le dragon Aile de mort viendra semer la désolation à Azeroth.

Malheureusement, comme nous l'apprend une session de questions-réponses partagée par Warcraft Wiki, il n'y a pour le moment aucun plan pour des serveurs permettant de jouer uniquement jusqu'à Wrath of the Lich King Classic. Cette décision retire donc d'emblée une partie de l'intérêt de proposer des serveurs classiques puisque la transformation des zones de jeu opérée à partir de Cataclysm est l'une des raisons de ce pour quoi la communauté souhaitait justement en avoir...

En termes d'ajouts, outre les nouveautés propres à l'extension d'origine (cinq nouvelles zones, dix nouveaux Donjons et sept Raids), les améliorations de confort de jeu déjà apportées au précédent contenu seront toujours présentes, avec en plus une montée au niveau 80 facilité, notamment grâce à une cadence des patchs accrue. La transmogrification fera son arrivée et sera liée à l'ensemble du compte, il y aura de nouvelles difficultés et récompenses de Donjons, des mises à jour de progression des guildes et des champs de bataille classés.

Aile de mort le Destructeur sera bientôt de retour sur Azeroth, infligeant en travers des continents une plaie suppurante qui changera pour toujours les paysages du monde entier. Comme annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon, Cataclysm Classic, l'ardente troisième extension de World of Warcraft, annoncera une nouvelle ère de WoW Classic avec une expérience de la montée en niveau améliorée, un nouveau système de difficulté des donjons et plus encore ! Cataclysm Classic sortira en 2024 et apportera une flopée de nouveautés en termes de contenu ainsi que quelques modifications de confort. Nouveau niveau maximum : 85

Nouvelles races : Worgen et Gobelin/Gobeline

Jouez les énigmatiques et féroces Worgens, citoyens maudits de Gilnéas ayant mis leurs instincts sauvages sous contrôle pour chercher à s'aligner avec l'Alliance.



Aidez les Gobelines et Gobelins du Cartel Baille-Fonds naufragé à trouver refuge au sein de la Horde au lendemain de la destruction par Aile de mort de leur nation insulaire.

Nouveau métier : archéologie

L'archéologie vous permet de sonder des sites de fouilles dans tout Azeroth pour en apprendre davantage sur l'histoire des races du monde entier, tout en recevant des récompenses.

Un peu de modernisation - Un petit nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles à l'origine, lorsque le jeu est sorti en 2010, feront leur apparition dans Cataclysm Classic.

- Un petit nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles à l'origine, lorsque le jeu est sorti en 2010, feront leur apparition dans Cataclysm Classic. Montée en niveau améliorée et remaniée : avec une accélération de la fréquence des mises à jour de contenu, la vitesse de progression sera ajustée pour vous permettre de vous lancer plus vite dans la nouvelle extension.

Interface des collections élargie : apparue pour la première fois dans Wrath of the Lich King Classic, elle permettra une gestion du nouveau système de transmogrification pour l'ensemble du compte.

Modificateurs de difficulté des donjons : le système du donjon de rune des Titans introduit dans Wrath of the Lich King Classic reviendra présenter de nouveaux défis pour les explorateurs et exploratrices de donjons.

Même si les extensions Classic sont pour rappel toutes gratuites, nécessitant simplement un abonnement actif à WoW, Blizzard propose tout de même deux packs bien onéreux à la vente.

Packs optionnels pour célébrer le retour d'Aile de mort



Deux nouveaux packs seront disponibles à partir d'aujourd'hui pour les joueurs et joueuses de Classic qui souhaitent célébrer le retour du Gardeterre déchu.

Pack Heroic Edition flamboyante : 30 € - Comprend une monture volante Ragnaros et la mascotte P'tit Irion, toutes deux utilisables dans le jeu moderne comme Classic, ainsi qu'un ensemble de transmogrification de sectateur du crépuscule et un jouet de ville gobeline, tous deux uniques à Classic.

- Comprend une monture volante Ragnaros et la mascotte P'tit Irion, toutes deux utilisables dans le jeu moderne comme Classic, ainsi qu'un ensemble de transmogrification de sectateur du crépuscule et un jouet de ville gobeline, tous deux uniques à Classic. Mise à niveau vers l'Epic Edition flamboyante : 80 € - Tous les objets inclus dans le pack Heroic, plus un Sésame pour le niveau 80 (avec équipement de rattrapage, sacs et un peu d'or) et 30 jours de temps de jeu.

