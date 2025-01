Enshrouded : mise à jour Pacte de la Flamme, roadmap de 2025 et sortie lointaine en 1.0

Keen Games fête cette semaine le premier anniversaire d'Enshrouded, son jeu de survie et de construction en monde ouvert dans un univers de medieval fantasy. Le titre est toujours en Early Access sur PC, mais le développeur indépendant fait le point aujourd'hui et dévoile une information qui va ravir les joueurs : Enshrouded sortira en verison 1.0 sur ordinateurs et consoles au printemps 2026.

Oui, cela fait encore une bonne année à patienter, mais Keen Games a un programme chargé. Il lance dès aujourd'hui la cinquième mise à jour majeure, Pacte de la Flamme, et partage sa roadmap pour 2025. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces nouveautés :

Plus de façon de sociabiliser, de construire et de jouer, dès aujourd'hui



Pacte de la Flamme est la première MaJ de 2025, elle inclut plusieurs fonctionnalités qui permettent aux joueurs de mieux se connecter avec leurs amis Flameborn. Avec l'ajout du chat textuel ainsi que le chat vocal de proximité, les joueurs pourront discuter et échanger plus facilement ! Nouvelles fonctionnalités de Pacte de la Flamme : Chat textuel dans les sessions multijoueurs,

Chat vocal : possibilité de choisir entre chat vocal global (sur le serveur) ou de proximité,

Emotes : une roue des Emotes a été ajoutée,

Mode caméra à la première personne pour la construction,

Nouveaux accessoires, cosmétiques et matériaux avec plus de 70 nouveaux objets, deux nouveaux matériaux de bâtiments. De nouvelles quêtes pour plus d'objets cosmétiques sont disponibles, dont une armure sur le thème Guerrier Serpent qui arrive juste à temps pour le nouvel an lunaire,

Twitch Drops : un autre set cosmétique sera disponible grâce à un Twitch Drops. Il sera également possible de l'obtenir en intéragissant avec les Autels de la Flamme et en les trouvant dans Embervale,

L'ensemble des améliorations est disponible sur le post Steam News. Un lancement complet prévu en 2026



Grâce au soutien de plus de 3 millions de joueurs, Enshrouded et ses développeurs peuvent compter sur leur communauté qui partage leurs idées d'améliorations sur la plateforme Feature Upvote. Ce soutien permet à l'équipe de continuer à construire non seulement leur version idéale du jeu, mais aussi d'incorporer des fonctionnalités encore plus importantes et des améliorations qui plairont aux joueurs. Le feedback communautaire a été et continuera de faire partie intégrante de leur processus jusqu'à la version 1.0. Aujourd'hui, Keen Games est ravi (et honnêtement, un peu nerveux) d'annoncer que la version complète, 1.0 d'Enshrouded est prévue pour le printemps 2026. Pour revenir au présent, Keen Games a presque intégralement fini la roadmap 2024 et est fier de désormais dévoiler la roadmap 2025. Les joueurs pourront s'attendre cette année à des nouvelles fonctionnalités comme : Un système d'événements utilisant des portails vers de nouveaux mondes à thématique,

Des raids de bases sur des îles séparées,

L'ajout d'évènements météorologiques,

La téléportation vers d'autres serveurs,

Le partage de ses mondes/constructions avec la communauté,

Un nouveau biome basé sur l'implantation du système d'eau dynamique,

Et de nombreuses mises à jour de contenu variés tout au long de l'année. Les joueurs peuvent s'attendre à de nombreuses nouveautés sur Enshrouded comme des événements communautaires, des compétitions, et des surprises à découvrir au fur et à mesure que l'on s'approche de la 1.0.

Pour conclure, Keen Games rappelle qu'Enshrouded compte plus de trois millions de joueurs, et a eu droit à cinq mises à jour de contenu, six patchs et 19 correctifs. Le titre fanfaronne avec des évaluations « très positives » sur Steam depuis un an, autant dire que les joueurs sont ravis. Il ne reste plus qu'à tenir le cap jusqu'à la version 1.0.