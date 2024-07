Enshrouded : la mise à jour Back to the Shroud lancée en vidéo avec de grosses nouveautés

Lancé en tout début d'année, Enshrouded a rencontré un succès fulgurant, avec plus d'un million de joueurs en quatre jours. Le jeu de survie de Keen Games est toujours en accès anticipé sur Steam, les développeurs ont lancé publié des mises à jour majeures, ils sont de retour cette semaine avec Back to the Shroud.

La mise à jour Back to the Shroud rajoute de nouveaux modes de difficulté, l'AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) et de nouvelles options de personnalisation. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Trois nouveaux modes de jeu

Enshrouded continue d'évoluer avec la volonté de plaire à tout type de joueurs. Les nouveaux modes de difficultés offrent désormais de nouvelles possibilités :

Default : Cette difficulté est le mode de base du jeu, recommandé pour les débutants ;

: Cette difficulté est le mode de base du jeu, recommandé pour les débutants ; Relaxed : Ce mode réduit le nombre d'ennemis et offre plus de ressources et de butin. C'est le mode idéal pour les joueurs férus de construction ;

: Ce mode réduit le nombre d'ennemis et offre plus de ressources et de butin. C'est le mode idéal pour les joueurs férus de construction ; Hard : Augmente le nombre d'ennemis et les rend plus agressifs pour offrir une expérience de combat plus difficile ;

: Augmente le nombre d'ennemis et les rend plus agressifs pour offrir une expérience de combat plus difficile ; Survival : Pour ceux qui poussent le défi à l'extrême avec des mécanismes de survie supplémentaires en plus d'ennemis toujours plus agressifs.

Chaque paramètre de ces modes prédéfinis peut être modifié mais les joueurs peuvent également créer leur propre mode de jeu en se basant sur 30 paramètres différents comme :

Les dégâts des ennemis et la santé des boss ;

Les compétences des joueurs et la durée des buffs ;

Un mode de famine similaire à d'autres jeux du genre survie ;

La durée des cycles jour et nuit, et la durée de survie dans le Voile.

Certains paramètres peuvent être augmentés jusqu'à 500% ! Les nouveaux paramètres de difficultés seront disponibles pour les joueurs en solo et en co-op.

Nouveaux cosmétiques ajoutés

Les joueurs peuvent désormais personnaliser l'apparence de leur personnage avec de nouveaux tons de peau, de nouvelles couleurs pour les yeux et des options supplémentaires pour les sourcils. Il est maintenant possible de changer facilement les ensembles d'armures complets, optimisant ainsi les performances en combat. En outre, les joueurs peuvent ajouter une touche personnelle à leurs bases en fabriquant divers accessoires et objets décoratifs. Les armures et les armes peuvent également être exposées sur des mannequins et des étagères, permettant ainsi une personnalisation et une présentation uniques.

La qualité de vie et l'équilibre poursuivent leur amélioration

Keen Games tient à exprimer sa profonde gratitude envers les joueurs pour le temps qu'ils ont consacré à partager leurs retours, ce qui a permis de perfectionner l'expérience Enshrouded. Grâce à cette aide, la dernière mise à jour apporte des améliorations significatives au combat, aux parades et au blocage. Par ailleurs, un travail approfondi est en cours pour équilibrer les classes de mêlée et de mage. Ce processus d'amélioration continue fera l'objet de discussions régulières.

Cette troisième mise à jour introduit des modifications des menus de crafting, des images de prévisualisation, de la carte et de certains points d'intérêt. De plus, cette mise à jour intègre la technologie AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) pour des améliorations visuelles de pointe. Les joueurs sont invités à visiter le site de vote des fonctionnalités d'Enshrouded pour partager leurs retours et découvrir les futures améliorations prévues.

En parallèle, des fonctionnalités majeures et des zones supplémentaires sont en cours de développement durant les vacances d'été, conformément à la feuille de route de 2024. Keen Games prévoit de livrer au moins deux mises à jour majeures d'ici la fin de l'année, actuellement en préparation.