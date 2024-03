Enshrouded dévoile sa roadmap très chargée

Keen Games a lancé en début d'année Enshrouded, un jeu d'action, de rôle et de survie coopératif. Le titre était très attendu, les joueurs ont été au rendez-vous et le jeu compte déjà plus de deux millions de ventes, alors qu'il est simplement en Early Access. Les développeurs ne vont évidemment rien lâcher.

Keen Games dévoile cette semaine la roadmap d'Enshrouded, une feuille de route bien chargée qui promet un tas de belles choses rien que pour 2024. Tout est détaillé sur le visuel ci-dessus, mais les développeurs promettent notamment des évènements mondiaux, la visite d'autres bases, de la personnalisation supplémentaire, de l'élevage, des systèmes météorologiques, une compatibilité Steam Deck, des performances améliorées, davantage d'arbres de compétences, des quêtes rejouables, des animaux de compagnie, un biome montagneux, des ennemis et boss inédits ou encore des instruments de musique, sans oublier de l'eau.

Tout cela est prévu pour 2024, Keen Games compte toujours lancer en version finale Enshrouded en 2025 sur PC et consoles. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.